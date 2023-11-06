歐洲召開太空峰會 官員籲趕搭太空經濟列車

20多國代表今天齊聚西班牙舉行太空峰會，預計聚焦討論阿利安6型火箭資金問題、氣候變遷，以及在太空探索中可能扮演的新角色。官員提醒，歐洲不應錯過新興太空經濟的列車。

路透社報導，由22個國家組成的歐洲太空總署（European Space Agency）今天在西班牙塞維亞（Seville）舉行部長級會談，明天將與歐洲聯盟（European Union）就太空競爭力舉行聯席會議。

在為期兩天的「太空峰會」召開之際，歐洲正面臨自主進入太空的斷層，因為新的阿利安6型（Ariane6）火箭發射日期延後，再加上較小的織女星-C型（Vega-C）火箭停飛，同時又因為烏克蘭戰爭而無法使用俄羅斯的聯合號（Soyuz）火箭。

與會各國部長將試圖解決航太大國法國、德國和義大利間在發射器政策上的緊張關係，包括對阿利安6型火箭的中期資助。阿利安6型目前預計在2024年進行首次測試發射，比最初計畫慢了4年。

業內消息人士表示，作為製造商阿麗亞娜集團（Ariane Group）所在地的法國想要額外的資金來協助吸收成本超支。法國商業報「論壇報」（La Tribune）上週預估，資金缺口為3億5000萬歐元（約新台幣120億元）。

常被認為不願為法國產業出資的德國希望刺激本土新興獨立發射產業的發展。義大利則想要保護它的歐洲織女星-C型計畫，並試圖在探索計畫取得進展。

消息人士上週表示，在打破歐洲主要發射國之間的三方僵局取得了一些進展，但部長們仍面臨敏感的預算談判。

在塞維亞會議之前，歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）婉拒對談判發表評論，但他敦促歐洲不要重蹈科技業的覆轍。

阿施巴赫告訴航空與航太專業記者協會（AJPAE）：「太空經濟正在成長…在我看來，不參與其中在戰略上非常難以理解。」

歐洲20年前在專利和知識能力方面與美國和日本相去不遠。

阿施巴赫表示：「如今，最大的資訊科技企業不在歐洲。它們其中一些在美國，一些在中國。我們已經錯過了列車。量子科技也是個類似的例子，我們正在試圖趕上。」