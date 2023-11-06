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月底發射首枚間諜衛星！南韓強化監控敵對鄰國 情報曝俄國助北韓發射衛星

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓首爾車站的電視8月24日播報北韓嘗試發射衛星新聞。法新社
南韓首爾車站的電視8月24日播報北韓嘗試發射衛星新聞。法新社

美聯社報導，南韓6日表示計畫於11月底發射首枚國產間諜衛星，以利強化監控敵對鄰國北韓。平壤當局正致力擴張鎖定對手國家的核武軍備，但北韓原欲10月第3度嘗試發射情報衛星的計畫已經落空，可能是受制於技術問題。

南韓國防部發言人全河奎表示，該國首枚軍事間諜衛星將於30日在美國加州范登堡空軍基地發射，由美國航太公司SpaceX的獵鷹九號（Falcon 9）火箭載運升空。目前南韓尚無自己的軍事情報衛星，仰賴美方間諜衛星偵測北韓動向。

南韓國防採購計畫管理局指出，依據和SpaceX的合約，首爾計畫以2025年為期，再發射4枚間諜衛星。

南韓若擁有間諜衛星，等於擁有針對北韓的自主太空即時監控系統。南韓科學技術政策研究院榮譽研究員李春根向美聯社說，南韓國防的「三軸體系」（three-axis system），即先制打擊、飛彈防衛和報復作戰資產，若能和間諜衛星配合，針對北韓的防衛能力將大增。

李春根表示，美國間諜衛星產出的影像畫質高出不少，但其行動是遵照美國戰略目標而非南韓。他也指出，美國有時不會和首爾分享含有高度敏感資訊的衛星照片。

南韓去年使用國產火箭將一枚「性能驗證衛星」送入軌道，成為世界第10個成功透過自主科技發射衛星的國家。

不過李春根表示，用SpaceX火箭在范登堡基地發射間諜衛星是較省錢的做法，另有觀察人士認為，這次南韓間諜衛星重量大於去年的實驗衛星，使用SpaceX火箭較可靠。

北韓也正積極發射間諜衛星，但今年稍早的前2次發射皆因技術問題失敗，北韓原本表示10月再度嘗試，但並未落實，北韓官媒未說明原因。南韓情報單位上周向國會議員透露，俄羅斯可能提供技術，協助北韓的間諜衛星發射計畫。

南韓國家情報院指出，北韓第3次發射間諜衛星的嘗試已屆最終準備階段，可能會成功。

美韓等國認為，北韓正向俄國尋求先進武器技術，使其核武等武器計畫現代化，而北韓會以提供彈藥、火箭彈等軍備回報俄國，補充俄國在俄烏戰爭的消耗。

打造間諜衛星是北韓領導人金正恩2021年宣布的軍備擴增計畫一環，今年5月首度嘗試發射。南韓尋回其殘骸後，研判北韓所射衛星不具軍事監測能力。李春根說，北韓的衛星仍有能力辨識軍艦等大型目標，可能有軍事用處。

北韓 間諜 南韓 飛彈 衛星通訊

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