星國李顯龍 最快明年交棒

經濟日報／ 國際中心 / 綜合外電
新加坡總理李顯龍（左）5日出席人民行動黨大會表示，將於2024年11月之前交棒副總理黃循財（右)，由黃帶領黨參與國會大選。歐新社
新加坡總理李顯龍（左）5日出席人民行動黨大會表示，將於2024年11月之前交棒副總理黃循財（右)，由黃帶領黨參與國會大選。歐新社

新加坡總理李顯龍5日表示，他最快將在明年11月人民行動黨70周年黨慶時，交棒給副總理黃循財，由黃循財帶領人民行動黨參與2025年的國會大選，讓這個城市島國的政治接班時間表更為清晰。

71歲的李顯龍出席人民行動黨年度大會時說，之前礙於新冠疫情，沒能在他70歲生日時交棒，「若一切進展順利」，他將在明年11月21日人民行動黨建黨70周年時，進行交接。人民行動黨建於1954年11月21日。

他說，「我對黃循財和他的團隊有充分信心，沒理由延遲政治交接」，「因此，我有意在下次大選前交棒給副總理黃循財」。

他提到各部長選擇黃循財作為領導人，且受到黨內議員背書，「不過任何國家的領導層權力轉移都很棘手，很多事情可能出錯，新加坡海內外的人都密切關注，這關乎新加坡史上第三次交棒的成功與否」。李顯龍已擔任總理將近20年，人民行動黨也不斷傳達將展開政治交接。

50歲的黃循財是在去年4月被選中，領導所謂的第四代政黨領袖，若李顯龍在明年11月交棒，距離2025年11月的國會大選正好一年。

黃循財2005~2008年擔任李顯龍的主要私人祕書，也曾領導教育部和國家發展部等部會，2001年成為財長，去年成為副總理，同時也是主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）副董事長、以及金管局（MAS，央行）主席。

他在引領新加坡對抗新冠疫情的衝擊時，成為鎂光燈焦點，他強力實施移動限制、邊境管制以及接觸者追蹤等措施，被認為是抑制疫情、壓低死亡人數的大功臣。

從1965年新加坡獨立以來便持續掌權的人民行動黨，正遭遇一些阻礙，包括公眾對高生活成本的焦慮、以及一名部會閣員的貪腐醜聞。

黃循財 新加坡 李顯龍

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