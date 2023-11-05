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李顯龍：明年11月黨慶前交棒 由黃循財率黨參與下屆國會大選

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
新加坡總理李顯龍（左）5日出席人民行動黨大會表示，將於2024年11月之前交棒副總理黃循財（右)，由黃帶領黨參與國會大選。歐新社
新加坡總理李顯龍（左）5日出席人民行動黨大會表示，將於2024年11月之前交棒副總理黃循財（右)，由黃帶領黨參與國會大選。歐新社

海峽時報報導，新加坡總理李顯龍5日出席人民行動黨大會表示，將在明年11月黨慶前交棒給副總理黃循財，由他帶領黨參與下一屆國會大選。

李顯龍表示，之前礙於疫情沒能在他70歲生日時交棒，「如果一切進展順利，我會在明年建黨70周年前進行交接」，並且說，「黃循財表示已經準備好接班……，我對他有充足信心，沒有理由延遲交接時間。」

人民行動黨建於1954年11月21日。

李顯龍也提到各部長選擇黃循財作為領導人，且受到黨內議員背書。

新加坡下屆國會大選必須在2025年11月前舉行，現在關鍵問題在於交棒會在大選前還是後。

李顯龍說，在大選前進行權力移交意味著黃循財將成為黨的領導者，親自贏得執政權，在全民支持下帶領國家前進。

「不過任何國家的領導層權力轉移都很棘手，很多事情可能出錯，新加坡海內外的人都密切關注，這關乎新加坡史上第三次交棒的成功與否。」

新加坡 黃循財 李顯龍

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