經濟依賴難斷！彼此互看不順眼 澳洲總理仍往訪中國

即使在價值與戰略上處於對抗狀態，但中國與澳洲對彼此仍有很深經濟依賴！澳洲總理艾班尼斯4日訪問中國，是澳洲總理7年來首次訪問。雖然澳洲在美英澳安全同盟、五眼聯盟都與中國對抗，但澳洲牛肉、紅酒與煤炭需要中國市場，而中國也需要澳洲的化石燃料，經濟的互賴讓兩國無法完全斷開聯繫。

睽違7年再訪中國

根據《衛報》報導，艾班尼斯將在中國進行三天的訪問，他表示，澳洲將與中國進行合作，這對話將會以正向、公開為前提，以爭取國家的最大利益。艾班尼斯指出，中國是澳洲最大的貿易夥伴，而澳洲每4個就業機會就有1個與貿易有關。

不過，《英國廣播公司》提到，澳洲與中國近年來都互相指控彼此違反人權，且澳洲曾在2018年禁止使用華為的5G設備，並在新冠疫情爆發後要求國際對新冠疫情起源進行獨立調查，中國隨即宣布禁止進口澳洲的紅酒、煤炭等產品，但到後來變成中國境內出現煤炭短缺的問題，不久後便宣布恢復進口。

兩國理念漸行漸遠

中國約貢獻了澳洲一半的出口總額，比日本、美國與南韓加起來還多，澳洲將大麥、紅酒、牛肉、龍蝦與木材等原物料進口到中國，澳洲國立大學（ANU）經濟系教授戈里表示，澳洲沒有中國會活不下去；但ANU國安學院的研究員赫索維奇指出，中國也相當倚賴澳洲的自然資源，如鐵、鋰與液化天然氣。

此外，中國雖在疫情期間曾因澳洲呼籲國際調查新冠疫情，並宣布對澳洲經濟制裁、禁止進口原物料，但這反而讓澳洲與美國更親近，包括情報的五眼聯盟、美英澳安全同盟（AUKUS）等組織，且中國想要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），獲得澳洲的支持非常重要。

戈里認為，若中、澳之間「競爭」成分大於「合作」的話會非常危險，雖然雙方仍有貿易需求，但隨著在政治上漸行漸遠，能合作的議題恐愈來愈少，即使是爭議性較低的對抗氣候變遷。

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