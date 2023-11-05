日本首相岸田文雄：美日菲共護南海自由

鑑於俄烏戰爭和中國大陸擴張海權舉動，日本首相岸田文雄四日在菲律賓國會演說時表示，國際秩序正面臨重大危機。他指稱，美日菲三國正合作維護南海自由。

岸田強調實現自由開放印太的重要性，日方將堅決捍衛自由法治，引領國際社會走向協調、而非分歧對立。岸田說，為避免已面臨複雜挑戰的國際社會分裂，必須建立和平穩定的世界，好讓世人皆能夠有尊嚴地生活。

岸田還說，日本將持續為增進菲律賓的安全能力貢獻心力，以促進區域和平穩定。藉此，「讓我們維護基於法治、而非武力的海洋秩序」。他另揭櫫今後日本與菲律賓等東協國家合作的方向，例如由日本、東協及澳洲組成的亞洲零排放共同體（ＡＺＥＣ）。日本預定十二月在東京主辦日本–東協國家特別高峰會，慶祝雙方建立友好關係五十周年。

岸田此行，日菲各取所需。日經亞洲及路透報導，岸田三日在「岸馬會」後，同意依據援助日本友軍的政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）框架，提供價值六億日圓（約台幣一點三億元）的海岸監視雷達系統。某日本高官指稱，將設在菲律賓沿岸五個地區。日方另將在明年三月前，提供菲方六千億日圓（約台幣一三一九億元）的公私基礎設施協助。

馬可仕則同意展開菲日相互准入協定（ＲＡＡ）協商，以便於日本自衛隊和菲軍未來在菲日境內活動。

菲國參議院議長朱比瑞提到，此前僅有五位外國領袖在菲律賓國會發表演說，岸田是首位獲此待遇的日相。岸田四日將轉往馬來西亞首都吉隆坡，五日和大馬總理安華舉行領袖會談。