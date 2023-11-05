美中海事磋商 聚焦南海局勢

中美首輪海洋事務磋商三日在北京舉行。中國大陸外交部表示，雙方就海上情勢及安全等議題，坦誠、深入和建設性地交換意見，中方對美方擴大地區軍事部署、頻繁進行抵近偵察，以及慫恿支持其他南海主權的聲索國侵權挑釁中方等表達嚴重關切。美方則擔憂中方在南海危險又非法的行動。

這次磋商由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，與美國國務院主管中國及台灣事務的亞太副助卿藍墨客共同主持，兩國涉海部門和國防部代表參加。雙方強調應該加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。

美國國務院聲明，雙方就南海與東海等一系列海上問題進行實質、建設性和坦誠討論。美國擔憂中國在南海的舉動，包括十月阻撓菲律賓運補其故意擱淺在仁愛礁（仁愛暗沙）的守軍，以及共軍一架殲十一戰鬥機不安全攔截一架美軍Ｂ─五十二轟炸機。該聲明提到，此次磋商是保持美中溝通管道暢通，以及負責任地管控雙邊關係作為的一環。

另外，針對加拿大國防部三日聲明，加軍ＣＨ─一四八直升機日前在南海演習時，被共軍殲十一不安全攔截與發射照明彈。中國國防部四日反駁，當時加軍艦載直升機在逼近西沙領空時做出超低空飛行等惡意挑釁動作。

中國國防部發言人張曉剛對此強調，共軍組織海空兵力，依法識別查證、多次喊話警告。但加方直升機拒不回應，事後還藉由媒體大肆渲染炒作，此舉違反中國國內法及有關國際法，危害中方主權安全，別有用心。