加拿大指中國軍機發射照明彈「不安全攔截」

（德國之聲中文網）加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）周五表示，上周末中國戰機在南海國際水域上空對一架加拿大直升機進行攔截，隨後又向其發射了照明彈，「這些行為使所有相關人員的安全面臨不必要的風險」。

布萊爾在新聞發布會上表示，中國戰鬥機和加拿大直升機之間「幾乎沒有任何間隔」。

「中國戰機的行動被認為非常不安全，我們將就此向中方表達我們的關切。」

加拿大廣播公司（CBC）周五（11月3日）引述加拿大國防部報導，上周日（10月29日），兩架中國解放軍殲-11S戰鬥機近距離接近隸屬加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）的一架「旋風」(Cyclone)直升機。

加拿大國防部在周五發布的聲明中稱，該架直升機被攔截時正在進行例行訓練演習。據CBC報導，加拿大直升機第一次與解放軍戰機遭遇時情況仍屬安全，但雙方第二次遭遇時，中國軍機與其距離相當接近，「使直升機遭遇亂流，需採取適當行動以保持安全」。

布萊爾表示，中國戰鬥機在第一次遭遇時從直升機上方飛過，導致直升機出現嚴重的氣流紊亂。當天晚些時候，另一架殲-11戰機直接在直升機前發射照明彈，迫使直升機轉向閃避。

美國有線電視新聞網（CNN）周五率先獨家報導了相關消息。報導指出，第一起事件發生在南中國海北部帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島） 34 英里以外的國際水域。第二次也是在距西沙群島 23 英里以外的國際水域上空。該軍艦當時正在西沙群島以東100英里（160公里）的國際水域作業。

CNN引述加拿大空軍軍官稱，雙方第二次遭遇時，中國戰機距離加拿大直升機只有100英尺。「渥太華號」上的空軍少校米倫 (Rob Millen)對CNN表示：「在這種情況下，直升機面臨的風險是照明彈進入旋翼或發動機，因此這被歸類為不安全、非標準、不專業的行為。」

米倫稱，加拿大及其他國家曾多次見過中國飛機近距離飛近固定翼飛機，但很少看到對直升機採取這種行動。

米倫表示，當天早些時候他負責駕駛該架直升機，中國殲-11戰鬥機近距離攔截了直升機，當時該直升機在離水面3000英尺的高度筆直平飛向渥太華號，這一行為已表明它沒有敵對意圖。米倫回憶道，中國戰鬥機繞著他的直升機盤旋，戰鬥機的氣流給直升機操作構成了危險。他通過下降到200英尺高度結束了這一次遭遇。

前戰鬥機飛行員弗林（Billie Flynn）則對加拿大廣播公司表示，中國飛行員的行為「魯莽、咄咄逼人，而且在這個事件中是不安全的」，尤其是使用照明彈的情況。他分析稱，若照明彈被吸入發動機或砸中直升機葉片，可能造成重大損壞甚至致命事故。

中國控加拿大「惡意挑釁行徑」

中國外交部發言人汪文斌周五在例行記者會上被問及相關事件時表示：「我不掌握你提到的相關情況，但我們已多次就加方軍機頻繁抵近中國領空實施所謂偵察活動表明嚴正立場。希望加方約束自己的不當行為，避免局勢進一步復雜化。」

中國國防部新聞發言人張曉剛周六則就此事做出反擊稱，加拿大「渥太華」號護衛艦先後2架次「不明意圖的艦載直升機逼近中國西沙領空」，中方依法識別查證、多次喊話警告，但加方直升機不僅拒不回應，還採取超低空飛行等挑釁動作。

他指責加拿大事後通過媒體「渲染炒作」，對中方進行指責抹黑：「加方此舉違反中國國內法及有關國際法，危害中方主權安全，是別有用心的惡意挑釁行徑。」

這是加拿大兩周內第二次指責中國空軍的不安全行徑。十月中旬，加拿大防長布萊爾表示，一架中國戰機近距離干擾一架加拿大偵察機，雙方距離不足5米。當時加拿大皇家空軍「極光」巡邏機目前正在執行聯合國朝鮮制裁決議的監督任務。該起事件發生後，北京稱加拿大飛機侵犯中國主權。

今年5月，美國五角大樓稱一架中國戰鬥機在南海上空的國際空域內對一架美國軍用飛機進行了「不必要的咄咄逼人的」行動。美方表示，近期中國軍機的危險行為有增加趨勢。

（路透社、法新社、CBC、CNN）

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