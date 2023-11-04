南海角力 日菲峰會談軍事合作抗中

日本首相岸田文雄三日上午從東京羽田機場搭專機出訪菲律賓和馬來西亞，各日媒均報導，此舉是針對在東海及南海加大軍事脅迫力道的中國大陸，旨在安保上強化與日本志同道合國家兼重要戰略夥伴的合作。

岸田三日晚間約六點半在馬尼拉的菲律賓總統府和菲總統馬可仕舉行「岸馬會」。岸田在會談開始前說，日菲皆為海洋國家，也是共享基本原則及價值的戰略夥伴。鑑於國際社會正面臨多重危機，為維持基於法治的自由開放國際秩序，並確保能夠維護人類尊嚴的世界，希望兩國今後加強合作。

岸、馬在會談中一致同意建立供應友軍國防裝備等軍品的新架構，將援引日本甫於四月新設的政府安全保障能力強化支援（ＯＳＡ）制度，將沿岸監視雷達無償提供菲方。這是日本政府應用該制度的首例，日本時事通信社報導，此舉就是針對與菲律賓在南海有領土主權爭端的中國。

岸馬會亦就日菲展開相互准入協定（ＲＡＡ）協商達成協議。該協定旨在簡化日本自衛隊及菲軍未來在菲日境內活動的手續，日本已和相當於其「準盟邦」的澳洲及英國簽署雙邊ＲＡＡ。馬可仕對此說，該協定有益菲日的國防和軍事人員，以及區域內的和平穩定。

產經三日引述防衛省高官報導，日菲洽簽ＲＡＡ將傳達政治訊息，應該會帶來很大效應。

岸田四日預定在菲律賓國會發表演說，是獲此待遇的第一位日相。