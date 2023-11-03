因應AI發展風險 聯合國秘書長籲制定一致的全球策略

全球領袖出席在英國舉行的人工智慧安全高峰會（AI SafetySummit），聯合國秘書長古特瑞斯今天在會中呼籲採取「一致、持續的全球」策略，因應AI快速發展帶來的風險。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促尋找「新的解決方案」，縮小AI與AI治理之間的差距，並提議應以聯合國憲章（UN Charter）與世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）為基礎。

古特瑞斯與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等政治領袖一同出席在布萊切利園（Bletchley Park）舉行的兩天會議。

古特瑞斯敦促國會議員與監管機關「搶先一步」，走在新興AI技術浪潮的前方，而不是在後頭「苦苦追趕」。

他說，如果沒有搶得先機，「AI被罪犯或甚至是恐怖分子拿來惡意使用的風險就會升高」，這將破壞安全或資訊完整性，且人類將面臨失去對AI控制的風險，導致AI往眾人「意想不到的方向」發展。

古特瑞斯在聲明中說：「我們迫切需要框架來因應這些風險，這樣開發者與一般民眾才都會覺得安全，並對人工智慧有信心。」

古特瑞斯也呼籲採取「系統性行動」，把AI技術傳播到全世界，以避免加劇「已困擾世界的巨大不平等」。

他說：「我們需要根據多邊主義，以及在所有利害關係人參與下，制訂一致、持久的全球策略。聯合國已準備盡自己的一份力量。」