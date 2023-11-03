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日本員工幸福感全球墊底！「這國」奪下第1、其次是印度、中國
彭博資訊報導，麥肯錫健康促進研究院（McKinsey Health Institute）的一項調查結果顯示，日本在全球員工生理、心理、社會和精神健康狀況排名中墊底。
根據2日發布的調查結果顯示，在對30個國家逾3萬名員工的調查中，日本得分25%。土耳其最高為78%，其次是印度76%，中國75%。全球平均水平為57%。
儘管日本企業在提供終身僱用和工作保障方面享有盛譽，但這也代表員工如果不滿意就很難換工作。為企業提供跨文化溝通和商業實踐諮詢的科普（Rochelle Kopp）表示，日本在國際調查中的評分一直較低，調查結果也反映這一點。
科普還表示，日本存在嚴重問題，工作場所滿意度不佳，壓力很大。且日本愈來愈多員工簽訂短期合約，也增加了不確定性。
該報告作者指出，對大多數成年人來說，日常生活大部分時間都在工作中度過，為雇主提供影響員工身心、社會和精神健康的機會。
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