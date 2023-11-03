美中下周會談 商討核武管制

華爾街日報一日報導，美國政府六日將罕見的就核武管制問題和中國大陸官員在華盛頓會談。美國官員表示，這是自歐巴馬政府以來，美中首度舉行這類會談，將聚焦降低誤判風險。大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，根據雙方商定的安排，中美雙方將就國際軍控條約履約防擴散等廣泛議題，進行對話交流。

報導指出，美方將由負責軍控事務的國務院助理國務卿史都華代表，中方則派外交部軍控司司長孫曉波出席；美國尋求防止美俄中軍備競賽失衡，但這次美中核武管制討論並不代表開啟核武設限的正式談判，如同美俄長久以來的作法。

據報導，此一美中核武管制會談，將使美國有打探北京的核戰略思想，與其核武庫存增加的用意，還有對戰略穩定的概念，並希望討論雙方能夠採取哪些管控戰略風險的實際作法。

美國國防部十月下旬發布年度中國軍力報告，指出中共已經擁有超過五百枚核彈頭，到二○三○年前將超越一千枚，大陸外交部發言人毛寧當時回應表示，「罔顧事實，充滿偏見」。

孫曉波十月初在聯合國會議發言時，呼籲核武器國家談判締結「互不首先使用核武器條約」，他批評有個別國家渲染別國「威脅」，推動在全球範圍、甚至遠離本土的別國家門口部署武器系統，強化所謂「延伸威懾」，甚至謀求向亞太地區擴散「核共用」安排。

汪文斌昨天在大陸外交部例行記者會上表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅日前在訪美期間，與美方商定近日舉行包括軍控和防擴散磋商在內的一系列磋商，中方同世界主要國家就軍控與防擴散問題保持著密切溝通。

華府智庫卡內基國際和平基金會研究員趙通說，美方希望保持這種交流，並在未來定期舉行。這可能為美中進行更多實質性重要對話打開契機。

此外，也是為本月舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊的「拜習會」做準備。六日的美中核武管制和核不擴散會議，是其中最棘手問題之一。趙通提到，這場會議是為了替拜習會創造一個更良好的政治氣氛。

北京在柯林頓政府時簽署全面禁止核子試爆條約（ＣＴＢＴ），但中方在川普政府時以其核武庫存遠少於美俄為由，拒絕加入與美俄談判限制核武。

然而，美中將就核武會談之際，俄國總統普亭二日簽署一項法案，撤銷俄國對ＣＴＢＴ的批准。俄國原已簽署並批准ＣＴＢＴ。普亭表示，撤銷批准ＣＴＢＴ，只是讓俄國的立場和美國對等。美國已簽署但尚未批准該條約。

路透二日報導，撤銷批准並不意味著俄方打算恢復核試，普亭二月在國情咨文中表明，除非美國恢復核試，俄國才會跟進。俄國上次核試已是蘇聯解體前的一九九○年，美國則是一九九二年。