緬北沖突：少數民族武裝攻佔中緬邊境重鎮

（德國之聲中文網）緬甸軍政府一位發言人周四（11月2日）表示：“政府、行政部門和安全機構已經不在當地。”而周三，民族武裝一方已宣布控制清水河鎮。過去數日，緬甸政府軍在該國北部與三個少數民族武裝組織組成的“北方兄弟聯盟”進行了激戰，武裝沖突已蔓延至整個撣邦。

“北方兄弟聯盟”表示，該組織已經攻佔了大量軍事據點和重要道路，它們是連接緬甸與其最大貿易伙伴中國的戰略要道。

“北方兄弟聯盟”由若開軍、緬甸果敢民族民主同盟軍和德昂民族解放軍組成。2021年2月軍方發動政變從昂山素季的民選政府手中奪權後，政府軍與包括聯盟成員在內的許多少數民族武裝組織之間的戰鬥愈演愈烈。約一周前，“北方兄弟聯盟”對政府軍展開了聯合進攻。

民族武裝聯盟稱，此舉旨在清剿果敢地區的中國電信詐騙集團，以及他們所稱的政府軍“政變武裝集團”。聲明還稱，其成員"致力於鏟除壓迫性的軍事獨裁統治，這是緬甸全體人民的共同願望"。

緬甸北部少數民族關系十分復雜。該地區與中國接壤，而中國不僅與緬甸軍政府保持著良好的關系，同時與少數民族團體也關系密切，後者承諾保護在其自治領地由中國支持的投資項目。此外，緬甸民族民主同盟軍所屬果敢民族屬於華裔。

緬甸政府計劃在東北部地區耗巨資修建的一條鐵路，是中國“一帶一路”倡議的組成部分。據緬甸官方媒體報道，今年4月至9月，中國與緬甸雙邊貿易額為18億美元，其中超過四分之一通過清水河鎮流通。

聯合國擔心，該地區的武裝沖突會造成成千上萬人流離失所，大量難民越過邊境前往中國。

中國外交部發言人汪文斌周四在例行記者會上回答有關提問時表示：“中方高度關注緬北沖突態勢，敦促各方立即停火止戰，堅持通過對話協商，以和平方式解決分歧，避免事態升級，並采取切實有效措施確保中緬邊境安全穩定。”

（法新社、德新社等）

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