日本橫濱發生持刀刺殺路人案 已知兩人重傷

讀賣新聞等日媒2日報導，日本橫濱市的中區若葉町2丁目，同日晚間約7點40分（台灣時間當天晚間約6點40分），傳出3名男性路人遭刀刃刺傷案。3人均已送醫，其中兩人傷勢嚴重，但據朝日新聞報導，僅1人重傷。

警方當晚接獲119通報，有3人受傷，可能遭什麼東西刺傷，其中1名年齡不詳的男子，以及1名50幾歲的男子重傷；1名40多歲的男子傷勢中等，皆已送往市內醫院救治。

另根據神奈川縣（橫濱市隸屬神奈川縣）警方接到的110報案電話，案發時幾名路人間發生糾紛，好像有持刀。警方正詢問幾名相關人士，進行進一步調查。

日本埼玉縣1日才有1間醫院爆發槍擊案，造成1名40幾歲的醫師與1名60多歲的病患受傷。86歲嫌犯鈴木常雄開槍行凶後，逃到該醫院附近1間郵局內，兩名未及時逃離的女職員遭挾持為人質。所幸警方當晚進入郵局逮捕嫌犯，兩名女人質並未受傷。