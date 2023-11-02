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地球內有古行星遺腹子 提供月球形成見解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
科學家近日用電腦模擬，設法驗證月球形成的原因，與尋找古行星撞擊留下的足跡。（Wikipedia）
科學家近日用電腦模擬，設法驗證月球形成的原因，與尋找古行星撞擊留下的足跡。（Wikipedia）

月球真的是因為地球被撞而形成的？加州理工學院近日有論文指出，他們透過遙測發現在地球深處約2160公里、地函（地球中段物質）與地核的交界上，可能有古行星「忒伊亞」的遺跡。由於地球與月球成分相似，因此以前假設月球是地球被碰撞後形成，但仍未找到確切證據，此研究對宇宙和太陽系演化的歷史將有所啟發。

電腦模擬大碰撞

根據《紐約時報》報導，加州理工大學博士後研究員姜元（音譯）1日發表一篇論文，驗證了月球形成的假說，他們透過電腦模擬發現，古行星「忒伊亞」撞擊地球後，仍留有殘骸沉積在地函與地核的交界處，深度約2千多公里的地方，而透過地震波發現，這些殘骸在西非與太平洋底下。

由於地震波經過不同物質，會產生折射與速率改變的狀況，科學家藉此判斷地球內部的成分。過去科學家就已經發現兩地有不同於周圍的物質，但過去科學家認為，這兩區的異常是古地球過去的沉積物組成的，但姜元認為，這兩塊岩漿區的體積與現在的月球差不多大，讓他有新的想法。

地球異物從何來？

而忒伊亞的鐵比古地球的地函還要多，因此就會沉積在地函與地核（由鐵跟鎳組成）之間；未參與實驗的瑞士蘇黎世聯邦理工學院教授塔克雷表示，此研究的模擬非常具有說服力，不過也並非一槍斃命的證據，仍不排除這些介於地函與地殼的雜質是海洋板塊或是古地球遺留物。

忒伊亞是一顆與火星差不多大小的古行星，學界普遍假設，約45億3300萬年前，忒伊亞繞著太陽公轉時，偏離其原位置與早期地球發生相撞，兩顆星球熔為一體形成現今的地球；而早期地球的一部分地函和地殼被撞擊撕裂分離，並彈射到穩定的繞地軌道，最後重新吸積形成月球。

論文於1日刊登在最頂尖的期刊自然雜誌

【更多精采內容，詳見

科學家 地震 紐約時報

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