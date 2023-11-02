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印度富戶增加青少年工時 引發議論

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
莫西(圖右)認為印度青少年要多投入工作，才能讓國家強盛。(Photo by Public.Resource.Org on Flickr used under Creative Commons license)
莫西(圖右)認為印度青少年要多投入工作，才能讓國家強盛。(Photo by Public.Resource.Org on Flickr used under Creative Commons license)

年輕人要有每周工作70小時的準備！印度軟體富豪莫西(N.R. Narayana Murthy)稍早呼籲印度青少年要更多投入在工作上，才能讓印度發展成為強國。此話一出，在社群媒體上引發正反兩極的看法。

據《BBC》報導，莫西除了是印度知名的軟體大亨，也是英國首相蘇納克的岳父。幾天前，他在一次Podcast上提到，「印度的工作生產力是全世界最低之一，除非提升生產力，否則我們無法與其他已取得明顯進步的國家競爭，」他接著說，「所以我呼籲我們的年輕人要自己意識到，這是我的國家，我應該每週工作70小時才行。」

要工作也要生活

此話一出，立刻在網路上引發正反意見，部分批評的聲音認為印度科技公司的工程師起薪偏低，其中包括由莫西創辦的Infosys。心臟科醫生克里希那穆蒂說，「沒時間社交、運動與家人聊天，遑論業者還要求員工下班後要回覆E-mail與電話。難怪很多青少年會得心臟病。」

「國際勞工組織」調查45間美國企業後發現，實施工作生活兼顧政策的企業，在員工留任率、聘僱新人效率、缺席率減少以及更高生產率等都可見到成果。該組織也指出，印度人在疫情前每年平均工作超過2,000小時，比美國、巴西和德國還要多。

莫西在2020年也曾因為談話遭受批評，因為當時他建議印度人連續工作最少64小時為期2至3年，以便彌補過去因為疫情封城而造成的經濟損失。

不過，對此資訊公司Tech Mahindra執行長古爾納尼(CP Gurnani)則替莫西緩頰說，「我認為他說的工作，不是只侷限在公司，還包含為自己與自己的國家，他並不是說要為公司工作70小時。」

印度工時每週47小時

據《Business Today》報導，印度人已是全球最努力的上班族，每位受雇員工每週平均工作47.7小時，全球排名第七，僅低於卡達、剛果、賴索托、不丹、甘比亞和阿拉伯聯合大公國的平均工作時間。

其他企業家力挺

雖然莫西的言論，在社群媒體上獲得眾多批評，但仍有許多企業老闆紛紛給予支持，包括JSW集團總經理吉德爾與共乘公司Ola Cabs創辦人阿格瓦等人，印度顧問公司Ma Foi Strategic Consultants人力資源專家潘迪亞拉贊認為，「我們應該提倡延長及增加更有生產力的工時，不應該走向西方國家每周35小時的模式，但我會提倡每周工作48小時作為中間值。」

去年孟買刮鬍公司(Bombay Shaving Company)創辦人戴西潘德指出，社會新鮮人第一份工作，應該每天工作18小時，不過，最後迫於輿論，他只好為自己的言論道歉。

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