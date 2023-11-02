戰略與核能考量 法國拉攏中亞能源區

中亞因掌握鈾礦，且位置鄰近中、俄，逐漸成為東西方對抗的熱區！法國總統馬克宏近日罕見出訪中亞哈薩克與烏茲別克等國，盼爭取更多經濟連結。由於中亞蘊藏鈾礦多，法國考慮西非政變與俄烏戰爭等緣故，將中亞視為新的能源供應區。俄羅斯也被西方指控透過中亞以躲避西方經濟制裁。

法盼爭取進口鈾礦

根據《英國廣播公司》報導，法國總統馬克宏1日出訪中亞國家哈薩克與烏茲別克，受到哈薩克總統托卡葉夫熱烈歡迎，托卡葉夫表示，法國是他們關鍵且可信賴的夥伴，馬克宏則感謝他的讚美，並回應說，也很感謝哈薩克願意配合西方對俄羅斯的經濟制裁。

由於俄烏戰爭爆發後，俄羅斯不再對歐洲輸出石油天然氣，因此哈薩克逐漸變成歐盟第三大的能源出口國，僅次於挪威與美國；對國內高達60%能源是核能發電的法國來說，中亞更是重要的鈾礦產國，而法國的鈾礦在尼日近年來逐漸疏遠法國，甚至要求法國撤軍下，將不再是法國進口鈾礦的主要選擇。

俄無力經營中亞

《法蘭西24》提到，中亞如塔吉克、吉爾吉斯等國與俄羅斯交情匪淺，且這些國家都是威權國家，馬克宏的出訪也引起許多民主人士批評。但馬克宏也希望透過此次出訪，讓西方能對中亞有更多關注與著力。

哈薩克首都阿斯塔那的政治評論員薩帕耶夫分析，俄羅斯因俄烏戰爭分神，與中亞國家的軍事合作減少許多，交情不若以往下，西方國家是有拉攏機會的。

中國佈局已久

不過，近日有一份「犯罪與貪污報告」調查顯示，美國與歐盟近日指控俄羅斯透過中亞國家進口民生物資，降低西方制裁的影響，包括大疆無人機、西方生產的微晶片等；而中國雖然在中亞的軍事佈局較少，但近年來無論是與巴勒斯坦、阿富汗等國的經濟互動都逐漸增加，中國在中亞正進行超過100項「一帶一路」的基建計畫。

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