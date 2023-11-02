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AI峰會宣言 共同對抗潛在風險

聯合報／ 編譯高詣軒陳曉慈／綜合報導
美國商務部長雷蒙多（左起）、英國科學大臣唐萃蘭與中國大陸科技部副部長吳朝暉一日出席英國全球ＡＩ安全峰會。（路透）
美國商務部長雷蒙多（左起）、英國科學大臣唐萃蘭與中國大陸科技部副部長吳朝暉一日出席英國全球ＡＩ安全峰會。（路透）

英國一日在布萊切利園召開為期二天的全球首場人工智慧（ＡＩ）安全峰會。首日議程結束後，英國、美國及中國大陸等廿八個政府代表以及歐盟簽署通過「布萊切利宣言」，矢言強化全球合作，因應ＡＩ安全議題。這是第一個針對管制ＡＩ的國際宣言。

英國衛報報導，該宣言雖未如部分英國政治人物所願在英國設立ＡＩ技術國際測試中心，但為未來國際合作提供初步範本。下一場ＡＩ安全峰會預估半年後在南韓登場，一年後換法國舉辦。

布萊切利宣言指出，無論開發者是否有心，最強大的ＡＩ模型功能可能伴隨嚴重甚至具毀滅性的潛在風險。各國對於認識ＡＩ潛在風險的急迫性達成共識。

宣言寫道：「鑒於ＡＩ快速且不穩定的演化頻率，以及科技業獲得投資基金的速度加快，我們強調，強化認識ＡＩ的潛在危機，並加強相關因應能力，是特別急迫的議題」。

路透報導，該宣言鼓勵最先進、最強大的「前沿ＡＩ」開發者，在測試、監控與降低ＡＩ潛在有害能力的同時，保持資訊透明與誠信。

宣言擬定一系列風險因應計畫，先辨識出各方皆擔憂的風險，再從科學角度理解這些風險，最終制定跨國政策降低風險。要達成上述目標，除了有賴開發前沿ＡＩ的私人企業提升透明度，還需要合適的評估指標、安全測試工具、發展相關公部門能力與科學研究等。

英國首相蘇納克稱布萊切利宣言為里程碑，「顯示世界最頂尖的ＡＩ巨頭達成共識，同意理解ＡＩ潛在風險一事迫在眉睫」。

企圖成為世界ＡＩ管制政策領頭羊的美國，派出副總統賀錦麗、商務部長雷蒙多參加這次峰會，北京亦由科學技術部副部長吳朝暉率團參加。

峰會會場位於距倫敦市中心約八十公里、二戰時破解敵軍密碼重鎮「布萊切利園」，廿八國政府代表、七個國際多邊組織，以及逾八十個學術研究機構、企業和公民團體赴會。

路透報導，峰會為英國首相蘇納克擘劃，希望讓英國扮演美、中和歐盟之間的中介者。歐盟執委會主席范德賴恩、聯合國秘書長古特瑞斯、義大利總理梅洛尼等領袖皆會出席，特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長阿特曼等重要ＡＩ產業人士也名列共計上百人的來賓名單中。

賀錦麗將於倫敦演說，宣布美國欲設立「ＡＩ安全研究院」等措施，檢視ＡＩ系統風險。賀錦麗的談話基於總統拜登十月卅日簽署的一項行政命令，讓美國政府得以監管可能造成國安、經濟、公共衛生風險的ＡＩ系統，要求系統上線前必須先由政府審核。這是美國政府迄今管控ＡＩ最顯著動作，但歐盟等地的相關管制法案進度領先美國。

大陸方面除了吳朝暉，還有中國科學院及阿里巴巴、騰訊等企業代表出席，引發英國政壇部分對中鷹派不滿。蘇納克表示，他主動邀請中方與會，因為ＡＩ科技實力全球前三名是美、中、英，應讓全球ＡＩ強權皆能與會。

風險 英國 美國

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