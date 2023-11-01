AI峰會通過布萊切利宣言 英美中等28國同意合作因應AI風險

英國1日在布萊切利園召開為期2天的全球首場人工智慧（AI）安全峰會。首日議程結束後，英國、美國及中國大陸等28個政府代表以及歐盟簽署通過「布萊切利宣言」，矢言強化全球合作，因應AI安全議題。

英國衛報報導，該宣言雖未如部分英國政治人物所願、同意在英國設立國際測試中心，但為未來國際合作提供了初步範本。下一場AI安全峰會預估半年後在南韓登場，1年後則換法國舉辦。

布萊切利宣言指出，無論開發者有心與否，最強大的AI模型功能皆可能伴隨嚴重甚至具毀滅性的潛在風險。各國對於認識AI潛在風險的急迫性達成共識。宣言寫道：「鑒於AI快速且不穩定的演化頻率，以及科技業獲得投資基金的速度加快，我們強調，強化認識AI的潛在危機，並加強相關因應能力，是尤為急迫的議題」。

路透報導，該宣言鼓勵前沿AI的開發者，在測試、監控與降低AI潛在有害能力的同時，保持資訊透明與誠信。

宣言擬定了一系列風險因應計畫，先是辨識出各方皆擔憂的風險，再從科學角度理解這些風險，最終制定跨國政策降低風險。而要達成上述目標，除了有賴開發前沿AI的私人企業提升透明度，還需要合適的評估指標、安全測試工具、發展相關公部門能力與科學研究等。

英國首相蘇納克稱布萊切利宣言為里程碑，「顯示了世界最頂尖的AI巨頭達成共識，同意理解AI潛在風險一事迫在眉睫」。