中國大陸控他國研發基因武器 專家：相關技術尚未成熟

中國國家安全部稍早對外指稱，外國有心人士正發展基因武器，瞄準對象包括中國人種。對此，專家認為，相關技術尚未成熟，而且人類基因有99%以上相同，發展武器恐作繭自縛。

據《亞洲新聞台》報導，中國國安部上個月30日在微博上指出，「境外一些機構、組織和人員除了瞄準我國人種基因資源，人類DNA中99.7%至99.9%都是相同的，而集中了很少的不同點，就是將各個種族區分開來的關鍵。」

大陸國安部甚至直言，「如被別有用心的個人或組織利用，可發展出殺傷預定種族對象的基因武器，從而有選擇地攻擊具有特定種族基因的目標，」貼文一出引發外界討論。

專家：發展難度高

去年，俄羅斯也曾指控烏克蘭透過美國資助的實驗室製造生物武器，並暗示這些武器可能針對特定族群。對此，美國戰略風險委員會研究人員表示，發展生物武器當作威懾手段是「不恰當」的，因為沒有任何國家能免於大流行疾病的影響。英國倫敦國王學院講師帕爾森說，「瞄準特定種族的武器不太可能被發展出來。」

澳洲墨爾本皇家理工大學科學家瓊斯則說，「發展基因武器這種說法真的就是科幻小說情節才有。」他表示，人類基因上相似度極高，以至於針對某一族群的武器，很可能也會傷害到施加者。

2021年馬丁禁止核武擴散研究中心的報告指出，一種根據基因分析來針對特定族群優化效果的武器系統理論上是可能的，但必須面臨諸多技術挑戰。不過，該中心的報告也提醒，隨著DNA定序、人工智慧(AI)和基因組收集的進步，可能「讓基因武器系統進行越來越精確的目標辨識。」

憂心數據被傳輸到海外

據《新聞週刊》報導，大陸國安部也指出，這些由相關單位收集的數據已被傳送到中國以外，可能危及中國的生物和生態安全，但並未具體指名任何國家。從中可看見中國對於從中國傳輸到海外的數據一事已變得越來越敏感。例如今年8月，中國對美國公司美思明智集團(Mintz Group)處以150萬美元的罰款，原因是以「非法方式」收集統計數據。

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