反對派控政府駭入手機 印度風聲鶴唳

手機存什麼個資，政府都可以偷窺？印度反對黨多位議員31日指控人民黨政府駭進他們的手機竊取資料，但遭到政府否認，蘋果公司也否認示警簡訊有提到「國家資助」等語。自從人民黨的莫迪執政以來，就遭反對黨指控煽動印度教民族主義，並擴大對反對黨的監控，不得人民的信任。

執政黨否認監控

根據《英國廣播公司》報導，印度國大黨領袖甘地31日表示，他的辦公室有幕僚收到蘋果公司傳來的提醒簡訊，表示他們的手機疑被國家贊助的攻擊者瞄準，但簡訊中並未交代攻擊者是誰。不過蘋果公司回應說，簡訊並沒有說是「國家資助者」進行攻擊；印度執政黨人民黨的聯邦部長也否認相關指控。

但不只甘地，《華盛頓郵報》提到，包括許多國會小黨，如草根國大黨、濕婆軍的議員都有證實收到蘋果公司的簡訊，還有印度知名新聞網站「The Wire」的記者都有收到示警簡訊。甘地在記者會中表示，他們無所畏懼，甚至如果政府真的要調查他們的手機，就請直接來拿走。

原本很多反對黨議員指證歷歷自己收到示警簡訊，但執政黨人民黨沒有任何人收到簡訊，果真是來自國家機器，但近日印度電子暨資訊科技部國務部長錢德拉塞卡爾表示，他也有同事收到相關簡訊，因此呼籲總理莫迪授權，儘速調查是誰在冒充成「國家資助」的駭客。

印度民主堪憂

人民黨同時反駁反對黨的指控，稱僅有簡訊且缺乏其它關鍵性證據，「政府監控反對黨」的說法並沒有依據。但2019年WhatsApp曾指控印度記者與社會團體被以色列研發的飛馬軟體監控，而飛馬只有政府才能使用；2021年「The Wire」也有報導稱，研發飛馬軟體的NSO公司持有大量印度民眾個資。

由於人民黨總理莫迪上台以來，人民黨佔據國會絕對多數，莫迪以印度教民族主義獲得大量民眾支持，但遭外界指控破壞司法獨立，且侵害穆斯林等少數族群權益，限縮言論自由，因此此次監控風波也引發不少關注。

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