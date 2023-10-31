全球央行今年前九月狂囤黃金 這一國買最多

世界黃金協會（WGC）最新公布的報告顯示，全球央行今年來買進黃金的數量創下紀錄，顯示市場波動和地緣政治不確定性，帶動黃金需求上揚。

WGC 31日表示，在今年前三季，各國央行的黃金淨購買量達到創紀錄的800公噸，比去年同期增加14%，今年全年的淨購買量預料有望刷新去年的歷史紀錄1,136公噸。全球央行光是第3季就合計買進337.1公噸黃金，單季購買量為該協會2000年起統計這項數據以來第三高。

WGC首席市場策略師利德說：「央行的強勁需求證實我們的觀點，即去年需求增加並非曇花一現」，他預估今年全年的黃金需求將達到甚至超越去年的水準。

以各國來看，中國大陸央行是購買黃金的主力，上季買進78公噸，自1月來合計買進181公噸，使黃金在外匯存底的占比達到4%。連規模較小的央行也大舉買進黃金，例如波蘭和土耳其央行各買進57公噸和39公噸。

利德說，地緣政治不確定性一直是央行黃金需求的主要推手，而以巴戰爭進一步推升此需求的上行壓力。

相較下，市場對黃金的投資需求較有限，第3季投資需求為156.9公噸，雖較去年同期勁增56%，但遠低於五年平均值315公噸。

上季金條與金幣的需求量為296.2公噸，年比下滑14%，但今年來的需求量仍和2022全年持平。去年已是近十年來需求量最大的一年。

市場對黃金ETF的需求持續下滑，黃金ETF上季淨流出139.3公噸黃金，今年來共流出189公噸。利德認為，這種疲軟主要源於西方國家，尤其是德國，因為經濟疑慮限制了需求。