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SIT部隊出動！日男醫院開槍傷2人 逃至郵局挾持2女職員
日本讀賣新聞報導，31日在埼玉縣戶田中央綜合醫院開槍打傷兩人的槍手，逃到1.5公里外的一間郵局，挾持近10人，疑似再次開槍。朝日電視台報導，現在有兩名郵局女職員被當成人質。
NHK報導，31日下午戶田市有一間公寓發生火災，沒多久就發生醫院槍擊事件。搜查人員說，這間公寓是男子的家。警方正在調查槍擊與火災的關連性。
讀賣引述搜查人員的話說，男子下午先在醫院外向內射擊，窗戶被打破。造成40多歲的醫師及60多歲的病患等兩名男子受傷，沒有生命危險。槍手騎摩托車逃逸，約1小時後警方接獲報案，指蕨郵局有「一名持槍男子占據郵局」。
日媒報導，在郵局的槍手為50多到70多歲的男子。朝日電視台報導，有兩名女職員被挾持，目前沒有受傷。警察正在說服他釋放人質。
家住郵局附近的22歲男子對NHK表示，槍手在郵局裡打開自動門，向警察大聲喊叫，但聽不清是什麼內容。
埼玉縣警方已經向警察廳要求搜查一課的特殊犯搜查隊「SIT」支援。
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