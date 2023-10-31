太平洋島國依賴經援 中國著眼政治目的

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】大國對太平洋島國援助，除了氣候變遷也有政治考量！近日有調查報告發現，中國是太平洋島國第2大援助國，約有39億美元，雖然遠低於第一名的澳洲，但由於中國的援助大多為攏絡邦交國，加上美國的印太戰略，也讓澳洲、日本等過去有佈局的國家頗為緊張。

幾佔年度預算40%

根據《半島電視台》報導，近日有調查報告顯示，太平洋島國於2008年到2021年獲得400億美元的外來援助，是全世界最依賴外來援助的區域，其中澳洲佔了170億美元，第二名是中國的39億美元，而這些援助佔各島國的總預算比更在2021年來到40%。

進行調查的洛伊國際政策研究所印太發展中心副主任達揚特表示，大洋洲國家是全世界最小、最偏遠，且人口分布最分散的區域，因此在國家發展上的挑戰很多，包括漁業、觀光業發展、商品出口與引入海外勞動力，近年來最嚴重的則是氣候變遷。

大國競爭波及島國

報告也指出，2021年目前有39%的援助是有關因應氣候變遷，而澳洲與日本在新冠疫情後也增加對島國的援助，但中國的援助規模卻逐漸縮小，且目標從經濟開始轉移到政治，且多數都是援助已經建立邦交的國家，在2013到2019年期間，中國在當地的經援從4000萬美元快速下降到500萬美元。

《東亞論壇》提到，由於中國的對外擴張，美國也益發重視與太平洋島國的互動，尤其島國的地理位置對美國的「印太戰略」非常重要，而過去這些島國向來是澳洲的後院，因此中國的擴張也讓過去在此區著力甚深的澳洲、日本與美國感到緊張。

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