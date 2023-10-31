G7同意生成式AI行動規範 領袖共同聲明樂見

七大工業國集團（G7）昨天針對生成式人工智慧（AI）開發者制訂的國際指導方針及行動規範等達成共識，並發布領袖聲明對此表示歡迎。

日本產經新聞報導，日本是今年G7輪值主席國，主導商議生成式AI管理方式等內容的「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）。

G7領袖昨天發表「廣島AI進程」相關聯合聲明，針對AI開發者的國際指導方針及揭示更具體計畫的行動規範達成共識，並對此表示歡迎。

國際指導方針由11個項目構成，包含公布AI能力的界限、適當、不適當的使用領域，投資網路安全等安全對策，開發及導入能識別AI生成文章及圖像等技術，還有保護個人資料、智慧財產權等內容。

G7計劃在今年底前制訂AI相關總結性的見解，並進一步具體化因應對策。

日本內閣副官房長官村井英樹昨天對此表示：「這是實現可信賴AI的重要一步。」