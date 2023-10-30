中俄軍方高官 在香山論壇批評美國

中國和俄羅斯的軍事領導人周一（10月30日）在北京香山論壇上都批評了美國。

在中美兩國關係緊張、南海或台灣附近可能發生意外衝突的情況下，中美兩軍之間缺乏定期溝通一直是華盛頓擔心的問題。

北京香山論壇是中國一年一度最盛大的軍事外交活動，但今年的情況比較特殊，不僅地區緊張局勢加劇，而且中國前國防部長李尚福上周被宣布解職、國防部長空缺。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在論壇的發言中警告西方，捲入烏克蘭戰爭會帶來嚴重危險。

俄羅斯塔斯社援引紹伊古的講話說：「西方升級對俄衝突的立場帶來了核大國之間直接衝突的風險，將導致災難性後果」。

據俄羅斯國家媒體報導，紹伊古還表示，西方國家打算在針對俄羅斯的「混合戰爭」中使俄羅斯遭受「戰略失敗」，並稱贊俄中關係模式是「典範」。

習近平任主席的中共中央軍委的副主席張又俠對美國及其盟友進行了隱晦的批評，稱個別國家蓄意製造動盪，並且人為製造很多地緣矛盾，長期拉偏架，導致地區局勢複雜難解。

但在講話的其他部分，張又俠強調了改善與美國軍事關係的必要性。

「我們也願意本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美軍事關係。」

國防部長空缺

往年的香山論壇都是由中國國防部長發表主題演講。

自今年3月中國任命李尚福擔任國防部長以來，中美兩國一直沒有軍方之間的高層溝通。

上周，李尚福在沒有任何解釋的情況下被解職，中國也還沒有任命他的接替者。路透社上月報導稱，已失蹤兩個月的李尚福正因腐敗問題接受調查。

美國國防部派出一個副部長辦公室中國事務主任卡萊斯（Xanthi Carras）率領的代表團出席香山論壇。

目前尚不清楚美國代表團是否會單獨會見中國軍方官員。

美中兩國正在為預計將於下月舉行的美國總統拜登和中國國家主席習近平的會晤進行密切的交流。

上周，中國最高外交官王毅與拜登舉行了一個小時的會談，白宮稱這是兩個地緣政治對手之間保持暢通溝通的「良機」。

中方未軟化台灣等問題立場

儘管拜登就改善中美軍事關係發表了緩和言論，但張又俠和其他中國軍方領導人並沒有在台灣等問題上表現出軟化立場的跡象。

中國軍事科學院原副院長何雷周日在北京香山論壇期間表示，「中國政府一旦迫不得已使用武力解決台灣問題，那將是一場佔據道義和法律制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰」。他稱台灣是中國的「核心利益」。

許多西方國家要麼迴避該論壇，要麼只派出規模小、級別低的代表團參加，而更願意在每年於新加坡舉行的香格里拉對話會上討論國際安全問題。

據中國國家媒體報導，張又俠與中央軍委排名其後的副主席何衛東一起，分別與老撾、蒙古、白俄羅斯、東帝汶和緬甸的國防部長們舉行了雙邊會談。

（路透社）

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