關係融冰中？英國舉辦全球AI峰會 大陸科技部副部長傳將出席

路透社引述2名消息人士報導，中國科學技術部副部長吳朝暉將出席本週在英國舉行的全球人工智慧（AI）高峰會。

路透社報導，英國11月1日至2日將召開全球AI峰會，與會者將有AI企業、政治領袖和專家，會中將討論部分人士認為AI帶來的風險，希望建立AI安全發展的國際共識。

中國上週接受英國邀請參加全球AI峰會。這是另一個跡象顯示中英關係正在融冰中。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）8月訪問北京，成為5年來首次前往中國訪問的英國外相。

英國前首相強生（Boris Johnson）任內以國安為由，禁止若干中國投資，並對香港打壓言論自由表達關切，中英關係因而降至數十年來低點。

近月來，愈來愈多英國高級文官和前官員前往北京訪問。在北京當局希望在英國明年大選前、加強和工黨（Labour）的關係之際，英國前首相布萊爾（Tony Blair）本月稍早訪問北京，並拜會中國外長王毅。

根據要求匿名的消息人士透露，吳朝暉將和中國外交部、中國企業和學界的代表一同參加，其中包括中國科學院、阿里巴巴和騰訊。

阿里巴巴、騰訊和英國外交、國協及發展事務部（Foreign, Commonwealth and Development Office）未立即回應路透社尋求置評的請求。中國科學技術部、外交部和科學院也未立即回應路透社傳真的置評請求。

吳朝暉2022年12月出任中國科技部副部長。中國正在重整科技部，希望投入更多資源，以達成科學上的突破，實現科技自主的目標。

另一名消息來源則表示，中國國家主席習近平原本有受邀，但有關英國是否應該邀請任何中國官員引發激烈的討論。

另一名同樣要求匿名的消息人士表示：「最後的看法是，不邀請中國會產生不良後果。」

去年OpenAI發表ChatGPT大受歡迎後，中國和全球許多國家一樣也捲入全球生成式AI的浪潮。

根據中信里昂（CLSA），阿里巴巴和騰訊在內的中國公司推出至少130種大型語言模型，占全球四成，僅落後美國的五成。