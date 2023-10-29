有機會在太空繁衍後代！日本研究成功培育老鼠胚胎 為全球首例

一群日本科學家表示，他們成功在國際太空站（International Space Station）培養老鼠胚胎且還能正常發育；這項首創性研究顯示，人類也有可能可在太空繁衍後代。

法新社報導，日本山梨大學先進生物科技中心教授若山照彥以及日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）團隊等研究人員，於2021年8月透過火箭將冷凍老鼠胚胎運至國際太空站。

太空人透過特別設計的裝置將這些早期階段的胚胎解凍並在太空站進行培育，為期4天時間。

研究人員表示，這些在微重力環境下培育的胚胎正常發展進到囊胚期（blastocyst），這就是能進一步發展成胎盤及胎兒的細胞。

科學期刊iScience昨天線上刊登這項研究，研究人員在當中提到，這項實驗「清楚證明重力沒有顯著影響」。

他們也說，對於被送回地球實驗室的囊胚期樣本進行分析後，未發現去氧核糖核酸（DNA）和基因的狀態有任何重大變化。

山梨大學及日本國家研究機構理化學研究所（Riken）昨天發布聯合聲明表示，這是「史上首個顯示哺乳動物可能可以在太空繁殖的研究」。

聲明還指出，這是全球第一個完全在國際太空站微重力環境下培育哺乳動物早期胚胎的實驗，未來還必須把在太空站培育的囊胚期胚胎植入老鼠體內，進一步檢視老鼠能否生殖，以確認這些囊胚期胚胎是否正常。

這類研究對於未來的太空探索及殖民任務可能具有重要性。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲」（Artemis）計畫，規劃把人類送到月球，以獲取如何在那邊長期生活的資訊，這是為了預計在2030年代末期執行的火星任務做準備。