三個反叛組織聯手行動 襲擊緬甸政府軍

（德國之聲中文網）一個少數民族反叛組織聯盟周五（10月27日）在緬甸東北部向緬甸軍政府發起協同進攻，以奪取靠近中國邊境地區的軍事目標。

自稱為"三兄弟聯盟"的若開軍、緬甸果敢民族民主同盟軍和德昂民族解放軍在聯合聲明中表示，他們已在緬甸撣邦展開"1027行動"。這次進攻可能為緬甸內戰開辟一條新的主要戰線。

反對者聯合發起大規模協同攻擊比較少見。緬甸軍政府的部隊在武器裝備和人員訓練方面擁有巨大優勢。

聯盟軍發表聲明說："我們發動這次行動有多個主要目標，保護平民生命，維護自衛權，維持對我們領土的控制以及堅決還擊軍政府持續的炮擊和空襲，是我們的共同願望。"

軍政府發言人蘇敏敦少將在接受親軍方媒體NPNews電話采訪時承認，撣邦北部城鎮遭到攻擊，而一些安全部隊人員在清水河鎮被打死，但沒有透露具體人數。清水河是一個與中國接壤的小鎮，位於緬甸第二大城市曼德勒東北約320公裡處。

聯盟軍聲明：鏟除軍事獨裁統治

與生活在邊境地區的其他少數民族一樣，數十年來，叛軍聯盟中的各組織一直在向緬甸中央政府爭取更大的自治權。

2021年2月軍方從昂山素季的民選政府手中奪權後，軍隊與包括聯盟成員在內的許多少數民族武裝組織之間的戰鬥愈演愈烈。

包括三兄弟聯盟在內的幾個組織與在軍方奪權後成立的主張民主的民兵合作。這些民兵被統稱為人民保衛部隊，目前在緬甸大部分地區與官方軍隊作戰。

聯盟軍在聲明中說，其成員還"致力於鏟除壓迫性的軍事獨裁統治，這是緬甸全體人民的共同願望"。

交戰雙方與中國的關系錯綜復雜

北部少數民族團體的政治活動十分復雜，因為該地區與中國接壤，而中國與緬甸軍政府保持著良好的關系。聯盟中的各團體也與中國保持良好關系，並誓言保護在其領地由中國支持的投資項目。

另一個與中國的聯系是，緬甸民族民主同盟軍所屬果敢民族屬於華裔。

據報道，戰鬥是於黎明時分開始，多地同步襲擊。撣邦北部的皎梅、貴概、臘戍、老街、木姐和南坎等城鎮都發生戰鬥。

社交媒體上流傳的照片顯示了多具顯然是在戰鬥中喪生的安全部隊人員的遺體、一些被俘士兵以及受損壞的收費站。

當地網絡媒體SHANNews報道稱，貴概和南坎鎮的炮火造成4人死亡，其中包括3名兒童，另有6人受傷。

一名不願透露姓名的老街警隊成員告訴美聯社，在果敢民族民主同盟軍襲擊巡邏車和檢查站後，至少有17名警察死亡，包括一名中尉，並有其他人受傷。

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打擊網絡賭博和詐騙

聲明還稱，其致力於"打擊困擾緬甸，特別是在中緬邊境地區廣泛存在的網絡賭博和詐騙行為。"指的是有組織犯罪集團在賭場和其他場所進行網絡和電話詐騙。他們的雇員數以千計，其中許多人是被虛假的工作機會從中國騙來的，最終被迫在近似奴役的條件下工作。

這些犯罪集團以華人為首，通常與緬甸當地軍閥合作。最近幾周，中國政府加大了對這些行動的打擊力度，數千名涉案者已被遣返中國。

（美聯社）

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