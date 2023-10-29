拜登會王毅 11月拜習會有譜

十一月「拜習會」有譜！美國總統拜登當地時間廿七日在白宮接見到訪的大陸外長王毅。王毅向拜登表示，此次到訪的目的就是同美方溝通，在重返去年拜習會「峇里島共識」的基礎上，「面向舊金山」，推動中美關係止跌企穩。

美聯社廿八日引述一位知情的美國官員報導，拜登和中國大陸國家主席習近平已同意，在十一月美國舊金山亞太經合會領袖會議場邊會面。

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會將於十一月十五日至十七日在美國舊金山登場，王毅此行訪美，是為了中美元首會晤鋪路。上一次「拜習會」是在二○二二年十一月印尼峇里島G 峰會上。

據央視旗下「玉淵譚天」的報導，王毅先轉達習近平對拜登的問候，並表示此次訪問的目的就是同美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道。

王毅強調，「一個中國原則」和中美三個聯合公報，是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，實際維護。

王毅表示，中方重視美方希穩定和改善對華關係，「我們要本著對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來」，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

白宮發布的新聞稿指出，拜登也向王毅表示，美國和中國都需要「負責任地」管理兩國關係中的競爭，並「維持開放的溝通管道」。拜登強調，美中都必須共同努力應對全球挑戰。

王毅於廿六日至廿八日訪問美國，訪問期間，王毅與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，也與白宮國家安全顧問蘇利文進行戰略溝通。王毅、布林肯在會談時，雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山會晤。

未獲授權的美方匿名官員說，美中雙方原則上達成協議，即在ＡＰＥＣ領袖會議期間舉行一場「拜習會」。該官員還說，雙方尚未就此一高峰會的確切日期、地點及其他後勤敲定細節。

日本共同社廿八日亦引述幾位拜登政府高官報導，在王毅此行和美方進行一連串會議後，拜登準備與習近平在舊金山會談。其中一位匿名高官提到，「我將球交給中方，以釐清他們是否以及何時做此宣布」。這位高官暗示，由於北京習慣上直到最後一刻，才會證實其最高領袖的行程，因此美國政府的公開談話和言詞，打算「謹慎」為之。