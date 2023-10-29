中菲船艇碰撞 適用美菲防禦條約

中國大陸海警及海上民兵廿二日在仁愛礁（仁愛暗沙）水域與菲律賓補給船和海防艇發生碰撞，引發中菲互相指責，並升高南海緊張情勢。對此，美菲國防部廿七日在聯合聲明中表示，兩國國防部長已經通電話商討，美菲共同防禦條約適用兩國包括海防隊在內的公務船，也涵蓋南海等太平洋任何地方。

美國防長奧斯丁和菲律賓防長鐵歐多洛廿六日通話討論這起事件，提及中方前述危險和非法行動，使菲方人船面臨危險。兩人重申美菲共同防禦條約適用兩國公務機船與武裝部隊，美菲將致力加強雙邊協調合作，並支持菲軍現代化。

奧斯丁強調美國對馬尼拉和印太的承諾堅若磐石，也肯定美菲近來的軍事合作，包括九月在菲律賓巴拉旺島外海的海上聯合巡弋。北京廿二日則將碰撞責任歸咎菲方，指控菲方船隻惡意「碰瓷」、製造事端。

另外，美國聯邦參議員韋克爾、里契及盧比歐廿五日致聯名信予總統拜登，呼籲加大對菲支持，並細數自八月以來，中國官民船舶在南海多次採取的咄咄逼人行動。

這三位國會議員分別是聯邦參院軍事委員會、外交委員會和情報委員會的共和黨首席議員。信中要求拜登就支援菲律賓海軍在仁愛礁坐灘的馬德雷山號登陸艦，提出完整計畫，包括列舉國防和非國防行動選項。菲方一九九九年將這艘二戰期間建造的老舊軍艦故意擱淺在仁愛礁並派兵駐守，欲藉此宣示其主權。