關係改善 中美直飛航班 11月再增班

中美高層近期互動密切，兩國關係逐漸改善。美國交通運輸部當地時間廿七日宣布增加中美定期直航客運航班，自十一月九日起，中美直飛航班預計從目前每周四十八班增至七十班（一個往返為一班）。

澎湃新聞報導，大陸航司經營美國航線的包含國航、首都航、東航、南航、海航、川航以及廈航。國航表示，將於十一月一日復航北京至舊金山的直飛航班，每周三、六兩個往返航班。東航表示，十月廿九日恢復上海浦東至舊金山航線，每周五、周日執行。南航表示，冬春航季集團將陸續恢復廣州—武漢—舊金山航線。

今年以來，中美航班已多次增班。今年五月三日，美國交通運輸部時隔三年首次宣布新增中美往返直飛航班，大陸航司每周可營運十二班，而後八月十一日宣布，自九月一日起可營運十八班，並於十月廿九日起增至每周廿四班。

過去三年受疫情以及中美關係影響，中美航班大規模削減，即便恢復至每周七十班，仍與疫情前二○一九年時的航班量有較大差距，當時中美一周有約三百廿五個航班。