美卿：反對兩岸任一方改變現狀

大陸外交部長王毅正在美國訪問，並分別會晤美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文，雙方也觸及台海議題。王毅強調，「台獨」是台海和平穩定、中美關係面臨的最大挑戰；布林肯重申「一個中國」政策，並表示美國反對兩岸任一方片面改變現狀。

王毅在美國當地時間廿六日下午與布林肯談，並且共進工作晚餐，第二天上午再赴國務院與布林肯展開第二次對話，接著前往白宮拜會拜登。廿七日下午王毅在白宮附近的布萊爾賓館會晤蘇利文。

美國資深官員在背景簡報會表示，光是布林肯和王毅的對話就超過六小時，拜登與王毅談了約一小時，蘇利文和王毅會談約三小時；累計王毅此行與美方對話十小時。

根據大陸外交部官網，王毅向蘇利文強調，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

美國資深官員轉述，布林肯和蘇利文都對王毅提到台海議題，布林肯重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，美國依然致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

據轉述，蘇利文也重申台海和平穩定的重要性。