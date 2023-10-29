聽新聞
test
0:00 / 0:00

美卿：反對兩岸任一方改變現狀

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／綜合報導

大陸外交部長王毅正在美國訪問，並分別會晤美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文，雙方也觸及台海議題。王毅強調，「台獨」是台海和平穩定、中美關係面臨的最大挑戰；布林肯重申「一個中國」政策，並表示美國反對兩岸任一方片面改變現狀。

王毅在美國當地時間廿六日下午與布林肯談，並且共進工作晚餐，第二天上午再赴國務院與布林肯展開第二次對話，接著前往白宮拜會拜登。廿七日下午王毅在白宮附近的布萊爾賓館會晤蘇利文。

美國資深官員在背景簡報會表示，光是布林肯和王毅的對話就超過六小時，拜登與王毅談了約一小時，蘇利文和王毅會談約三小時；累計王毅此行與美方對話十小時。

根據大陸外交部官網，王毅向蘇利文強調，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

美國資深官員轉述，布林肯和蘇利文都對王毅提到台海議題，布林肯重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，美國反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，美國依然致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

據轉述，蘇利文也重申台海和平穩定的重要性。

王毅 美國 布林肯

延伸閱讀

將恢復軍事溝通？王毅會晤拜登共推「拜習會」 台獨恐是最大挑戰

王毅獲拜登接見 強調訪美目的在於「面向舊金山」

拜習會有譜！美聯社：美中同意在APEC峰會場邊舉行

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交、推動拜習會

相關新聞

拜登會王毅 11月拜習會有譜

十一月「拜習會」有譜！美國總統拜登當地時間廿七日在白宮接見到訪的大陸外長王毅。王毅向拜登表示，此次到訪的目的就是同美方溝...

王毅：中美關係非零和博弈

大陸外交部長王毅連兩日在華府與外交高層官員對談，據轉述，美國國務卿布林肯、蘇利文在會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險...

三個反叛組織聯手行動 襲擊緬甸政府軍

（德國之聲中文網）一個少數民族反叛組織聯盟周五（10月27日）在緬甸東北部向緬甸軍政府發起協同進攻，以奪取靠近中國邊境地區的軍事目標。 自稱為"三兄弟聯盟"的若開軍、緬甸果敢民族民主同盟軍和德昂民族

陸外長會布林肯 喊五個必須

大陸外交部長王毅當地時間26日至27日，在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，時長共七個多小時。王毅強調保持中美關係穩...

關係改善 中美直飛航班 11月再增班

中美高層近期互動密切，兩國關係逐漸改善。美國交通運輸部當地時間廿七日宣布增加中美定期直航客運航班，自十一月九日起，中美直...

中菲船艇碰撞 適用美菲防禦條約

中國大陸海警及海上民兵廿二日在仁愛礁（仁愛暗沙）水域與菲律賓補給船和海防艇發生碰撞，引發中菲互相指責，並升高南海緊張情勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。