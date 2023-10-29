聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅：中美關係非零和博弈

聯合報／ 記者張文馨陳宥菘／綜合報導
美國總統拜登（右）廿七日在白宮會見到訪的中共外交部長王毅（右三），國務卿布林肯（下左二）和白宮國家安全顧問蘇利文（下左一）作陪。（新華社）
美國總統拜登（右）廿七日在白宮會見到訪的中共外交部長王毅（右三），國務卿布林肯（下左二）和白宮國家安全顧問蘇利文（下左一）作陪。（新華社）

大陸外交部長王毅連兩日在華府與外交高層官員對談，據轉述，美國國務卿布林肯、蘇利文在會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題，並強調美國基於國際法自由航行與執行任務的權利，會持續維護該區域，

王毅表示，保持中美關係穩定的關鍵在於做到「五個必須」，包含遵守兩國元首共識、穩定雙邊關係、保持溝通、管控分歧與推進合作。

白宮表示，雙邊就中美雙邊關係、以色列與哈瑪斯衝突、俄烏戰爭等關鍵議題，進行坦誠、建設性、實質的討論。美國國務院指出，布林肯重申恢復軍事管道、以減少誤判的重要性，並提及美國公民在大陸被「錯誤拘留或禁止出境」的案件，雙方還討論採取具體措施阻止毒品芬太尼危機。

資深官員說，這是二○一八年以來，首次有中國大陸外交部長訪問華府，透過此行，美國希望未來能有更多美中外交互動；但這不會改變美國的對中政策以及「投資國內、結合盟友、對中競爭」的戰略，同時，美國會透過外交手段持續負責任地管理美中關係。

重建軍事對話管道，美方官員表示，預期會有正面進展，但目前沒有特別要說明的；布林肯和蘇利文都對王毅提到中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，及中菲船艦日前在南海擦撞，重申美國對菲律賓的防禦承諾。

針對中東問題，美方資深官員表示，敦促中方採取更為建設性的方式，包含敦促伊朗保持冷靜；中方應該善用與中東區域的關係，來呼籲各方保持冷靜，而中方的公開評論都集中在特定的方向。

據大陸外交部官網，王毅向布林肯表示，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作，而非零和博弈。

王毅指出，要實現中美關係穩下來、好起來，「雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念」。

美國公民 王毅

延伸閱讀

將恢復軍事溝通？王毅會晤拜登共推「拜習會」 台獨恐是最大挑戰

王毅獲拜登接見 強調訪美目的在於「面向舊金山」

拜習會有譜！美聯社：美中同意在APEC峰會場邊舉行

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交、推動拜習會

相關新聞

拜登會王毅 11月拜習會有譜

十一月「拜習會」有譜！美國總統拜登當地時間廿七日在白宮接見到訪的大陸外長王毅。王毅向拜登表示，此次到訪的目的就是同美方溝...

王毅：中美關係非零和博弈

大陸外交部長王毅連兩日在華府與外交高層官員對談，據轉述，美國國務卿布林肯、蘇利文在會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險...

陸外長會布林肯 喊五個必須

大陸外交部長王毅當地時間26日至27日，在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，時長共七個多小時。王毅強調保持中美關係穩...

關係改善 中美直飛航班 11月再增班

中美高層近期互動密切，兩國關係逐漸改善。美國交通運輸部當地時間廿七日宣布增加中美定期直航客運航班，自十一月九日起，中美直...

中菲船艇碰撞 適用美菲防禦條約

中國大陸海警及海上民兵廿二日在仁愛礁（仁愛暗沙）水域與菲律賓補給船和海防艇發生碰撞，引發中菲互相指責，並升高南海緊張情勢...

美卿：反對兩岸任一方改變現狀

大陸外交部長王毅正在美國訪問，並分別會晤美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文，雙方也觸及台海議題。王毅強調，「台獨」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。