王毅：中美關係非零和博弈

大陸外交部長王毅連兩日在華府與外交高層官員對談，據轉述，美國國務卿布林肯、蘇利文在會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題，並強調美國基於國際法自由航行與執行任務的權利，會持續維護該區域，

王毅表示，保持中美關係穩定的關鍵在於做到「五個必須」，包含遵守兩國元首共識、穩定雙邊關係、保持溝通、管控分歧與推進合作。

白宮表示，雙邊就中美雙邊關係、以色列與哈瑪斯衝突、俄烏戰爭等關鍵議題，進行坦誠、建設性、實質的討論。美國國務院指出，布林肯重申恢復軍事管道、以減少誤判的重要性，並提及美國公民在大陸被「錯誤拘留或禁止出境」的案件，雙方還討論採取具體措施阻止毒品芬太尼危機。

資深官員說，這是二○一八年以來，首次有中國大陸外交部長訪問華府，透過此行，美國希望未來能有更多美中外交互動；但這不會改變美國的對中政策以及「投資國內、結合盟友、對中競爭」的戰略，同時，美國會透過外交手段持續負責任地管理美中關係。

重建軍事對話管道，美方官員表示，預期會有正面進展，但目前沒有特別要說明的；布林肯和蘇利文都對王毅提到中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，及中菲船艦日前在南海擦撞，重申美國對菲律賓的防禦承諾。

針對中東問題，美方資深官員表示，敦促中方採取更為建設性的方式，包含敦促伊朗保持冷靜；中方應該善用與中東區域的關係，來呼籲各方保持冷靜，而中方的公開評論都集中在特定的方向。

據大陸外交部官網，王毅向布林肯表示，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作，而非零和博弈。

王毅指出，要實現中美關係穩下來、好起來，「雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念」。