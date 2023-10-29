陸外長會布林肯 喊五個必須
大陸外交部長王毅當地時間26日至27日，在華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談，時長共七個多小時。王毅強調保持中美關係穩定的關鍵在於做到「五個必須」，包含遵守兩國元首共識、穩定雙邊關係、保持溝通、管控分歧與推進合作。布林肯則重申，願同中方加強溝通，防止誤判。
據大陸外交部公布，王毅向布林肯表示，作為世界前兩大經濟體和安理會常任理事國，中美兩國既面臨各自發展任務，也面臨共同問題挑戰。王毅強調，我們（大陸）始終認為，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。
另據美國國務院新聞稿，布林肯在會談中還重申了恢復軍事管道以減少誤判的重要性，並提及美國公民在大陸被「錯誤拘留或禁止出境」的案件，雙方還討論了如何採取具體措施阻止毒品芬太尼危機。此外，布林肯談到了大陸對在大陸的美國公司不公平待遇及非市場行為。布林肯也強調維護台海和平穩定的重要性，並對大陸在新疆、西藏和香港的侵犯人權行為表示關切。
雙方還就以巴衝突等國際和地區問題交換意見。王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道主義災難，根本出路是落實「兩國方案」，中方願同各方一道促和，為落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識。
布林肯表示，中東地區和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。雙方還就烏克蘭、朝鮮半島核問題等交換看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言