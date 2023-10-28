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加薩死傷數遭質疑 哈瑪斯旗下衛生部如何統計傷亡？

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦男童，26日躺在加薩南部納瑟（Nasser）醫院的加護病房。路透
一名在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦男童，26日躺在加薩南部納瑟（Nasser）醫院的加護病房。路透

美國總統拜登日前表示，對加薩衛生部的傷亡統計缺乏信心，該部隨後就在26日公布212頁報告，列出已知死者姓名等資料。美聯社報導，加薩衛生部受巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯掌控，為加薩死傷唯一官方資料來源；該部透過各地醫院回報彙整資料，過往紀錄多受國際組織認可。

報導指出，在加薩傷亡方面，加薩衛生部發言人阿奇德拉廣受引述。阿奇德拉的辦公室位在加薩市西法醫院（Shifa Hospital），會收到來自加薩走廊各地醫院不斷更新的資料。

醫院管理人員表示，會記錄每個病床上的傷者、每具送達太平間的遺體，並將資料輸入電腦化的系統，分享給阿奇德拉和其同僚。根據醫院主管提供給美聯社的截圖，該項紀錄系統外觀像是用色彩劃分的試算表，欄位資訊含姓名、身分識別碼、入院日、受傷類別和狀態等。

阿奇德拉表示，傷亡者姓名未必能全部取得，而且因為通訊狀況時好時壞，他和同僚也面臨干擾，但表示他們致電以便確認數字。加薩衛生部也會透過巴勒斯坦紅新月會等其他來源，收集傷亡資料。

加薩北部印尼醫院（Indonesian Hospital）主管卡赫洛特（Atef Alkahlout）表示，每名到院者都會加以記錄，「那是優先事項」。

加薩衛生部每隔數小時會公布傷亡數字更新，並提供其中男性、女性、未成年者所占人數，通常不會公布死者的姓名、年齡或遇害地點。

聯合國、其他國際機構和專家，以及在約旦河西岸與哈瑪斯對峙的巴勒斯坦自治政府，都表示加薩衛生部向來在艱困條件下，秉持誠信記錄死者資料。世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩表示，該部的數字可能並非完全即時精確，但大致可以反映死傷規模。

美聯社指出，在先前戰事中，該部統計的數字經得起聯合國檢視，也和獨立調查、甚至以色列方面數字對應得上。

但加薩衛生部對於17日當地阿里阿拉伯醫院爆炸事件的死傷回報，可能是一項特例。爆炸發生一小時內，該部就指稱有500人喪名，翌日則下修至471人，以色列指控該部誇大死傷。美國情報單位估計該事件死者為100至300人，但未說明數字如何得出。

巴勒斯坦 美國

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