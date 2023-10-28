緬甸警方在仰光突擊搜查 逮捕95名詐騙嫌疑人

據法新社報導，緬甸警方本周在仰光商業中心針對網路詐騙活動進行的突襲搜查行動中，逮捕了95名嫌疑人。

自從2021年發生軍事政變之後，緬甸整個國家一直處於混亂狀態，犯罪團夥利用這一法治空缺，運營詐騙組織，在邊境地區尤為猖獗。

據悉，警方本周四在仰光的三個地點一共逮捕了95人，他們大多數是緬甸人，還有一些人國籍不明。

根據緬甸軍政府周五晚間發布的一份聲明，警方查抄了一輛BMW汽車、筆記型電腦、手機、桌機以及其它設備。

「電腦上儲存了來自國外的人員數據，用於網路詐騙」，聲明指出。據稱警察還突擊搜查了犯罪團夥嫌疑頭目的住所，不過此人目前仍然在逃。

法新社指出，這是緬甸軍政府首次宣布在仰光逮捕詐騙犯罪分子的消息。此前的幾次逮捕行動主要是針對該國北部與大陸接壤的邊境地區。

緬甸面臨來自該國主要盟友北京的施壓，這些詐騙組織常常將大陸公民作為犯罪目標。

據稱，這些犯罪團夥通過誘騙、綁架或脅迫等方式，強制數以千計的大陸公民以及當地人在東南亞地區從事網路詐騙活動。

分析人士稱，通常這些詐騙分子會花上數周的時間與受害者周旋，哄騙他們上當，讓他們拿出金錢用於虛假投資或其他勾當。

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根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室，與犯罪團夥經營的賭場和詐騙組織有關的人口販運活動「在東南亞地區，尤其是湄公河地區大量滋生」。

該機構在9月份發布的一份報告中指出，詐騙行業為這些犯罪集團所賺取的非法所得多達數十億美元，其利潤之高甚至和東南亞地區一些國家的國內生產總值不相上下。

根據受害者的敘述，他們被以虛假的戀愛承諾或是所謂高薪工作引誘上當，前往緬甸、柬埔寨、泰國或是寮國之後，被犯罪分子扣押，並被迫從事詐騙活動。

（法新社）

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