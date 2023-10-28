將恢復軍事溝通？王毅會晤拜登共推「拜習會」 台獨恐是最大挑戰

根據大陸外交部的通報，王毅10月27日對拜登表示，此次訪問的目的就是同美方溝通，「切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，面向舊金山，推動中美關係止跌企穩，盡快回到健康穩定發展軌道。」王毅還說，推動中美關係真正穩下來、好起來，「不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。」

拜登也表示，願同陸方保持溝通，共同應對全球性挑戰。白宮方面通報指出，此次會談是「政見存在深刻分歧的兩個地緣政治對手之間保持溝通渠道暢通的好機會」。在會晤中，拜登總統還對大陸前總理李克強的突然去世表示哀悼。

同一天，王毅還和美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)舉行會晤，大陸外交部簡短表示，「雙方就中美關係、兩國高層交往及以巴衝突等共同關心的國際地區問題進行了實質性、建設性戰略溝通。雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤共同努力。」美國方面則通報稱，雙方還就俄烏戰爭、台海問題等關鍵問題進行了「坦誠、建設性和實質性的討論」。蘇利文表達了對大陸在南海危險和非法行為的擔憂，並強調了台海和平與穩定的重要性。王毅則指出，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上；王毅還闡述了陸方在南海問題上的立場。

路透社從美國政府官員處獲悉，王毅在26日與27日兩天分別與國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文會晤，總計時長達到了9小時，互動「坦誠而深入」。除了兩國官方通報中提到的內容，美國方面在會晤中還提出有必要恢復兩國之間軍事溝通渠道，並涉及人權等等議題。

王毅前一天與布林肯會晤時曾說，兩國存在分歧，需要「深入」和「全面」對話，以減少誤解並穩定關係。

中美高層在過去幾個月以來持續接觸，除了布林肯，美國財長葉倫、商務部長雷蒙多也先後到訪大陸，白宮國安顧問蘇利文9月中旬則在馬爾他與王毅會晤；大陸外交部副部長孫衛東在9月底訪美。不過，一些美國國會議員以及批評人士則質疑，美方官員前往大陸試圖緩和雙邊關係是否過於利好北京；他們擔心，這只會將美國的注意力從制裁、出口管制和旨在加強美國與大陸競爭的更廣泛措施上轉移。美國政府官員則一再表示，加強外交並不意味著放鬆政策。

中美兩國關係近期緩和的另一個顯著信號則是10月25日習近平出人意料地會晤了正在大陸訪問的加州州長紐森(Gavin Newsom)。美聯社在報導中指出，紐森此行既按計劃明確了共同應對氣候變化之目標，又因意外會晤習近平而凸顯了美中關係多年未見的熱情友好。美聯社認為，紐森訪華同樣是在為下個月的兩國元首峰會鋪路，同時也表明，即便雙邊關係高度緊張，在地方層面上美中兩國依然可以進行各種類型的合作。

大陸方面至今沒有確認習近平是否會在11月的APEC舊金山峰會期間與拜登會晤。一名美國匿名高階官員對路透社表示，大陸領導人通常很晚才會公開確認訪問行程，「所以我會讓陸方來決定何時宣布。」

（路透社、美聯社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】