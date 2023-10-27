愛沙尼亞：波羅的海三起管道和電纜事故相關聯

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，導致愛沙尼亞、芬蘭和瑞典之間一條天然氣管道和兩條電信電纜受損的三起事件“相互關聯”。

負責管道調查的芬蘭警方已將懸掛香港旗幟的貨船“新新北極熊號”（Newnew Polar Bear）集裝箱運輸船列為10月8日破壞波羅的海芬蘭-愛沙尼亞天然氣管道的主要嫌疑對象。

在管道附近發現了一個重型錨，調查人員認為管道是被船只拖過海床時撞壞的。

10月7日至8日，連接愛沙尼亞與芬蘭和瑞典的兩條電信電纜也遭到破壞。警方正在對電纜事故進行調查。

愛沙尼亞-芬蘭電纜受損事件也聚焦到這艘香港貨船。周四晚間，卡拉斯表示所有三起事件可能相互關聯。

“我們有理由相信，波羅的海管道和通信電纜的案件是相關的。”她在一份聲明中說，“關於愛沙尼亞的通信電纜，還沒有任何推測可以證實或證偽。”

據波羅的海通訊社（BNS）周五報道，針對波羅的海事件，立陶宛海軍已經部署了獵雷艦，對連接立陶宛和瑞典的關鍵水下電纜進行巡邏。

意外事故還是蓄意破壞？

調查人員仍在試圖回答的一個關鍵問題是：這起事件是意外事故還是蓄意破壞？

在芬蘭，一名高級國防官員告訴路透社記者，雖然由於疏忽或海員技術不佳導致海底電纜破裂在全世界都很常見，但這次管道事件“確實很可疑”，“不是一個常規案例”。

芬蘭國防部部長庫塞拉（Janne Kuusela）在接受采訪時說：“與此相關的幾個因素讓人生疑。”但他沒有透露具體細節。

“這背後是否有某種國家行為體，其任務是什麼？”他說：“在采取任何有力的反擊行動之前，這些事情都需要得到核實。”

路透社報道稱，根據船舶跟蹤和海事分析網站Marine Traffic提供的數據，兩艘船——“新新北極熊號”和懸掛俄羅斯國旗的“Sevmorput“號——都在這三個地點出現過。

“新新北極熊號”在到達管道受損地點之前，已經駛過愛沙尼亞-瑞典電纜133公裡。據Marine Traffic稱，在天然氣管道受損後，它又穿越了32公裡長的愛沙尼亞-芬蘭電纜。

中國表示願意根據國際法提供必要的信息，俄羅斯則將其參與此事的懷疑斥為“胡扯”。

事件發生後，北約加強了在波羅的海的巡邏，而挪威海軍則在“新新北極熊號”駛過該國主要天然氣管道時對其進行了跟蹤。

（路透社）

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