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美軍發動2次空襲！報復伊朗攻擊中東美軍基地

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
五角大廈宣布，美軍27日稍早對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其代理人在敘利亞東部有關目標進行兩次空襲。圖為美國國防部長奧斯丁。法新社
五角大廈宣布，美軍27日稍早對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其代理人在敘利亞東部有關目標進行兩次空襲。圖為美國國防部長奧斯丁。法新社

五角大廈宣布，美軍27日稍早對伊朗伊斯蘭革命衛隊及其代理人在敘利亞東部有關目標進行兩次空襲，報復最近針對駐伊拉克和敘利亞美軍的一系列火箭和無人機襲擊。

紐約時報報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在聲明中表示，「這些精確自衛襲擊是為了回應，伊朗支持的民兵組織對駐伊拉克和敘利亞美軍人員進行一系列持續且大多不成功的攻擊。」

奧斯丁表示，「美國並不尋求衝突，無意也不想參與進一步的敵對行動，但這些由伊朗支持且針對美軍的襲擊是不可接受的，必須停止。」

自10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列以來，美國總統拜登政府一直試圖遏制以哈之間的戰爭，並防止其蔓延為與伊朗及其在黎巴嫩、敘利亞和伊拉克代理人的地區衝突。

伊朗 美軍 敘利亞

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