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美澳峰會 重申台海和平重要性

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國總統拜登於廿五日在白宮，和來訪的澳洲總理艾班尼斯舉行高峰會。

拜登表明，無論美澳，在與中國大陸交往時，皆應該秉持「信任但要核實」的原則。兩人在聯合聲明中，重申台海和平穩定重要，並反對片面改變現狀，呼籲和平對話解決兩岸問題。

中共中央外辦主任兼中國大陸外長王毅廿六至廿八日訪問美國，澳洲總理艾班尼斯下周訪中。

艾班尼斯廿五日在白宮表示，澳中對話既正面、且有助降低緊張；拜登也表示，激烈競爭不等於衝突。

廿五日「拜艾會」後的記者會重點圍繞中國。艾班尼斯說，澳中存在戰略競爭，兩國關係在可以合作的地方合作、在分歧之處則有所堅持，並推動澳洲國家利益。

他認為，澳中對話也符合全球利益，期待雙方展開建設性對話。

艾班尼斯還說，對話有助理解、降低緊張，世人均追求和平安全環境，以及基於法治的環境，希望在南海、東海及台海的國家主權或航行飛越自由受尊重。

拜登表示，美方希望依據國際規則，與中方進行經濟和政治等各方面競爭，但不尋求衝突。

拜登指稱，自己曾當面告訴中國國家主席習近平，澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）並不是為了圍堵中國；美澳與日本、印度組成的四方安全對話（Ｑｕａｄ），也是維持台海、印度洋及整個區域穩定的重要部分。

他稱，例如中菲艦艇近日在南海仁愛礁（仁愛暗沙）碰撞，拜登警告中國勿攻擊菲律賓，否則將觸發美菲共同防禦條約。

拜登另盛讚美澳雙方長久以來的同盟關係，還說兩國和以色列站在一起，對抗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的恐怖主義，並與烏克蘭站在一起對抗俄羅斯總統普亭的暴政。

艾班尼斯亦代表澳州人民，譴責哈瑪斯的暴行、恐怖及無情殘忍行徑。

拜登 尼斯

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