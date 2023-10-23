右翼民粹政黨在瑞士議會選舉中表現強勁

(德國之聲中文網）瑞士周日（10月22日）舉行了聯邦議會選舉。根據初步結果，瑞士右翼民粹政黨的支持率顯著上升。

調查顯示，對移民問題的擔憂、氣候變化和醫保費上漲是選民們關心的主要議題。瑞士醫保體系為以自由市場為基礎的強制性保險。

結果如何

根據已開出的過半選票，瑞士人民黨（SVP）的得票率上升至29%。該黨20年來一直是該國最強大的政黨。瑞士人民黨開展的宣傳活動被聯邦反種族主義委員會稱為 "仇外"，因其關注的重點是外國人犯罪。

瑞士社會民主黨（SP）預計將獲得約18%的選票。四年前曾取得了巨大的勝利的綠黨和綠色自由黨的得票率預計下滑。

瑞士的選舉制

新一屆議會成員將於今年12月任命瑞士聯邦政府。

下議院，即國民院，按照比例代表制選舉產生。國民院的席位按各州的人口比例分配。憲法保證每個州至少獲得一個席位。

上議院，或聯邦院主要按多數代表制選舉產生，由46名議員組成，任期四年。

新成立的政黨 "中間黨 "贏得了上議院的前兩個席位。其中一位是在沒有競選對手的情況下當選的 "中間黨 "候選人，另一位則是早些時候在阿彭策爾-內羅霍登州（Appenzell Innerrhoden）通過 "州民大會"（Landsgemeinde）選舉產生的。"州民大會 "是一種直接民主形式，人們聚集在城鎮廣場上舉手表決。

議會選舉是瑞士850萬人口發表意見的兩種主要方式之一。另一種方式是定期舉行的全民公投，通常每年舉行四次。

（法新社、德新社、美聯社）

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