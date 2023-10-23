談軍方間合作 塞爾維亞防長：大陸軍事裝備大大加強我國軍力

近日，塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇（Milos Vucevic）接受了中國官媒《環球時報》的專訪。在講到塞中雙邊關係時，武切維奇除了提到經濟合作之外，還特別提到了兩國軍方之間的合作，表示這對塞爾維亞非常重要。在過去數年裡，塞爾維亞軍方購買了一些中國研發的武器裝備。

據路透社報導，塞爾維亞2019年從中國購買了FK-3地對空導彈防御系統，該系統類似於俄羅斯S-300、美國的愛國者系統。該系統已於去年交付。

當時美聯社的報導指出，這是中國該導彈系統首次在歐洲國家得到應用。

「我們獲得了以前沒有的軍事能力」

在被環球時報問道，塞爾維亞軍方為何選擇中國制造的武器裝備、而非像其他歐洲國家一樣選擇美制或者俄制裝備時，武切維奇表示，塞爾維亞作為一個持有中立立場的國家，「與東西方伙伴都有合作」。

他說，中國在過去的一段時間裡向塞爾維亞交付了FK-3中程防空導彈武器系統和CH-95、CH-92A無人機這樣的重要武器裝備。這些交付引發了全球公眾的關注，「最重要的是塞爾維亞武裝部隊通過列裝這些現代化的武器裝備顯著增強了實力，從而獲得了以前沒有的軍事能力。我們還將繼續增強我們的能力，為塞爾維亞獨立自主提供保障。」

武切維奇還指出，塞爾維亞採購裝備和實現現代化的所有決定，都是基於全面分析和專家評估後作出的，「從中國引進現代化的FK-3防空導彈武器系統會為我國的領空以及整個國家提供更多的安全保障。此外，通過從中國伙伴那裡獲得CH-95無人機，將大幅提高我們的空中偵察和目標精確打擊能力，這種能力是該地區和世界上許多國家所沒有的」。

曾引發巨大關注的FK-3交付

在中國2022年4月向塞爾維亞交付FK-3地對空導彈防御系統時，西方媒體對此進行了大量報導，稱多架中國軍用運輸機短時間在貝爾格萊德機場降落。塞爾維亞也在此後公開展示了包括FK-3在內的一系列東西方武器。

當時一些報導指出，FK-3是HQ-22系統（紅旗-22中遠程導彈系統）的縮小版出口型，中國軍隊2017年將HQ-22系統投入使用。HQ-22系統以俄羅斯S-300為基礎，用於防御飛機、導彈和無人機。美聯社報導指出，該中國導彈系統的射程「比更先進的 S-300 要短」。

塞爾維亞購買中國防空導彈引起了鄰國的不滿。據一些媒體當時報導，黑山總統和科索沃總理隨即表示，他們擔心這些武器系統會危及他們的國家。據德國媒體RND報導，美國也曾對這個巴爾干國家從中國購買防空系統提出警告。不過北京當時強調，人們不應對此過度解讀，這只是正常的合作。

中國國家主席習近平上周在北京會見塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）時敦促加強與「鐵桿朋友」塞爾維亞的戰略對接，並承諾支持塞爾維亞維護其主權和領土完整。

指責西方媒體炒作和雙標

在這次對塞爾維亞防長的專訪中，環球時報的記者在提問時又強調，中國提供給塞爾維亞的武器裝備「更多是防御性武器」，作用主要用於保衛國土，並批評西方媒體「借機炒作、稱中國提供的武器裝備改變了地區軍力的均衡」。

武切維奇也回應稱，「那些聲稱中國武器裝備的交付改變了地區軍力平衡的人，在我們的鄰國裝備戰機、火炮和導彈系統、裝甲車輛、反坦克武器系統或無人機等與防御目的完全相反的武器裝備時，通常裝聾作啞」。

目前正值科索沃局勢緊張之際

塞爾維亞一直不承認科索沃獨立。科索沃在游擊隊起義和1999年北約干預後於2008年宣布從塞爾維亞獨立，並且隨即獲得許多國家承認。不過，像俄羅斯一樣，中國也不承認科索沃的獨立國家地位。

路透社的報導指出，近幾個月以來，塞爾維亞和科索沃之間的關係格外緊張，美國和傳統上支持塞爾維亞的俄羅斯都表示在監控局勢。

據法新社報導，科索沃北部在9月底發生致命沖突。美國和歐盟9月底、10月初一度表示，對塞爾維亞在科索沃附近的大規模軍事集結感到擔憂，要求塞爾維亞撤軍。

中國官媒將科索沃與台灣相提並論

這位塞爾維亞防長在接受《環球時報》採訪時特別感謝了中國人民在1999年我們抵抗北約侵略的鬥爭中，堅定地站在我們一邊，「我們永遠感激中國人民在那個悲慘的1999年中為我們所做的一切」。

《環球時報》也在提問時將科索沃問題與台灣問題相提並論，稱「西方在像利用科索沃問題打擊塞爾維亞一樣去利用台灣問題遏制中國」。而武切維奇則強調了該國支持一個中國政策，譴責一切威脅中國統一的企圖。「我們認為台灣是中國不可分割的一部分。」

此外，武切維奇也盛贊中國的發展成就和無私，稱「與其他大國不同的是，中國與塞爾維亞的合作不附帶任何條件」，「我們認為中國是我們傳統和長期的朋友，也是促進全球和平與穩定的關鍵力量之一」。他也表示，相信兩國會繼續全面發展關係，特別是在軍事經濟、軍事醫療、軍事教育等領域的開展合作。不過，他沒有明示是否會購買更多中國軍事裝備。

塞爾維亞總統武契奇不久前剛剛訪華參加一帶一路高峰論壇，並與中國領導人習近平簽署了中塞自由貿易協定。武契奇稱贊，與中國的自貿協定將為兩國關係開啟新的前景。數據顯示，2022年中國是塞爾維亞僅次於德國的第二大外貿伙伴，去年塞爾維亞約三分之一的外國投資來自中國，金額近15億美元。

（綜合報導）

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