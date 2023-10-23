快訊

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

限塑要求傳統市場等4場所納管 環團推全面垃圾袋隨袋徵收

政府無力改善經濟 阿根廷民粹崛起

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

阿根廷通膨率高達140%，選民不滿兩大黨無法改善經濟，讓民粹候選人邁利獲得不少選票！阿根廷22日舉行總統大選投票，執政黨推出的經濟部長馬沙獲得36.6%選票，右派候選人波里奇則獲得23.8%，但因許多選民不滿阿根廷兩大黨無法改善經濟，讓極右派經濟學家邁利拿下30%選票，甚至可能在第2輪決選逆轉。

極右派不滿長期衰敗

根據《路透社》報導，阿根廷22日舉行總統選舉，在開票率98%下，左派裴隆主義執政黨推出的候選人、經濟部長馬沙獲得36.6%的選票，極右派的經濟學家邁利則獲得30%，原本在選前他民調還曾領先群雄，右派候選人波里奇則獲得23.8%。

英國廣播公司》提到，由於民眾對阿根廷經濟長期疲弱不振，今年通膨率更高達140%的狀況感到不滿，還有對裴隆黨與右派長期把持阿根廷政局感到厭煩，因此讓政治新星邁利獲得不少民眾擁護。

半島電視台》提到，邁利主張廢除阿根廷原有貨幣披索，全面改採美元，並要求縮減政府規模、反墮胎與保護主義等訴求，讓他獲得不滿現況的選民支持，甚至被拿來與美國前總統川普、巴西前總統波索納洛等人相比。

失望使投票率創新低

選前民調大多預測邁利會拿下第一，但馬沙拋出擴大社會福利與抑制交通費上漲的政策，也讓選票回流給執政黨。

由於阿根廷總統採取兩輪選舉，若第一輪選舉領先的候選人沒有拿下45%選票，或是沒有拿下40%，且與第2名相差10%以上，就要在11月舉行第二輪決選，因此將會由馬沙對上邁利。

今年阿根廷總統大選的投票率為74%，則創下1983年民主化以來的新低，且比上次總統大選的81%低了不少，有選民受訪時歎說，政治人物一直拋出政策牛肉，但國家的經濟卻是愈來愈糟，讓愈來愈多選民對政治感到失望。

【更多精采內容，詳見

阿根廷 投票率

延伸閱讀

富士康在中國被查稅 路透：消息人士說可能因政治因素

中選會：總統副總統選舉連署書 應依規定提出

劉世芳：富士康遭中國查稅 劍指郭台銘 介入大選

最新民調／郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

相關新聞

凱達、IS鼓動追隨者攻擊以色列、美國、猶太人 恐掀新一波恐攻

英國衛報報導，凱達組織（Al-Qaida）和伊斯蘭國（Islamic State）鼓動追隨者攻擊以色列、美國和猶太裔族群...

政府無力改善經濟 阿根廷民粹崛起

阿根廷通膨率高達140%，選民不滿兩大黨無法改善經濟，讓民粹候選人邁利獲得不少選票！阿根廷22日舉行總統大選投票，執政黨推出的經濟部長馬沙獲得36.6%選票，右派候選人波里奇則獲得23.8%，但因許多選民不滿阿根廷兩大黨無法改善經濟，讓極右派經濟學家邁利拿下30%選票，甚至可能在第2輪決選逆轉。

全球瘋買軍火中！美軍售新盤算…搶中俄夥伴

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日襲擊以色列後僅數天，美援軍武就運抵以國：自動導引炸彈、彈藥和「鐵穹」飛彈防禦系統的攔截飛彈。紐約時報指出，以巴衝突是國際軍售蓬勃發展的最新推動力。

以色列進攻加薩箭在弦上 但趕走哈瑪斯後又有何退場計畫？

以色列想對加薩地區發動地面戰，欲一舉殲滅哈瑪斯組織，不是會不會的是非題，而是時間點的選擇題，日前相繼走訪以國的美國總統拜登、英國首相蘇納克對此都了然於胸。美、英除了公開重申力挺之外，私下都詢問以色列總理內唐亞胡一個問題，卻沒有得到很具體的答案：地面戰結束後，以色列的下一步是什麼？

張忠謀早神預言！「地緣政治是門好生意」 揭秘這行水有多深…

台積電創辦人張忠謀日前表示，半導體產業已沒有全球化；又提到自己2019年說過，台積電已成為世界地緣政治策略家的兵家必爭之地，過去四年證實了他所說的話。去年年初，台積電公開招募具備政治經濟背景的博士人才，協助分析地緣政治，尤其是美、中、台關係。「地緣政治」雖然不是什麼新概念，但是水很深，已成為跨國企業的必修課，強勢產業如台積電者，都得如履薄冰，箇中究竟有何玄妙……？

以色列想夷平加薩要哈瑪斯無處容身 美國部署雙航母牽制伊朗

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：為避免中國大陸取得先進半導體技術，拜登政府宣布擴大晶片管制範圍，並進一步監控灰色地帶，此舉是否會讓好不容易回暖的美中關係再度翻船？ 看點2：一帶一路倡議10年來爭議不斷，從3場圍繞互聯互通、綠色發展、數位經濟的高級別論壇，可以看出北京一帶一路正面臨關鍵轉型時刻。 看點3：以巴衝突持續升溫，背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨及葉門青年組織虎視眈眈，引發衝突規模升級的擔憂；而美國在中東地區的穿梭外交屢遭挫敗，為中東局勢增添更多不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。