政府無力改善經濟 阿根廷民粹崛起

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

阿根廷通膨率高達140%，選民不滿兩大黨無法改善經濟，讓民粹候選人邁利獲得不少選票！阿根廷22日舉行總統大選投票，執政黨推出的經濟部長馬沙獲得36.6%選票，右派候選人波里奇則獲得23.8%，但因許多選民不滿阿根廷兩大黨無法改善經濟，讓極右派經濟學家邁利拿下30%選票，甚至可能在第2輪決選逆轉。

極右派不滿長期衰敗

根據《路透社》報導，阿根廷22日舉行總統選舉，在開票率98%下，左派裴隆主義執政黨推出的候選人、經濟部長馬沙獲得36.6%的選票，極右派的經濟學家邁利則獲得30%，原本在選前他民調還曾領先群雄，右派候選人波里奇則獲得23.8%。

《英國廣播公司》提到，由於民眾對阿根廷經濟長期疲弱不振，今年通膨率更高達140%的狀況感到不滿，還有對裴隆黨與右派長期把持阿根廷政局感到厭煩，因此讓政治新星邁利獲得不少民眾擁護。

《半島電視台》提到，邁利主張廢除阿根廷原有貨幣披索，全面改採美元，並要求縮減政府規模、反墮胎與保護主義等訴求，讓他獲得不滿現況的選民支持，甚至被拿來與美國前總統川普、巴西前總統波索納洛等人相比。

失望使投票率創新低

選前民調大多預測邁利會拿下第一，但馬沙拋出擴大社會福利與抑制交通費上漲的政策，也讓選票回流給執政黨。



由於阿根廷總統採取兩輪選舉，若第一輪選舉領先的候選人沒有拿下45%選票，或是沒有拿下40%，且與第2名相差10%以上，就要在11月舉行第二輪決選，因此將會由馬沙對上邁利。

今年阿根廷總統大選的投票率為74%，則創下1983年民主化以來的新低，且比上次總統大選的81%低了不少，有選民受訪時歎說，政治人物一直拋出政策牛肉，但國家的經濟卻是愈來愈糟，讓愈來愈多選民對政治感到失望。

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