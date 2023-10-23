聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳總理11月4日訪陸 將會見習近平

聯合報／ 大陸中心、編譯茅毅／綜合報導
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天證實將於11月初訪問中國。 路透通訊社
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天證實將於11月初訪問中國。 路透通訊社

中國大陸與澳洲關係持續回暖。澳洲總理艾班尼斯預定十一月四至七日訪問北京，將會見中國國家主席習近平，是自二○一六年以來首位訪中的現任澳洲總理。艾班尼斯隸屬中間偏左的勞工黨，前兩任總理滕博爾及莫里森均為保守派的自由黨。

坎培拉廿二日宣布，澳中已同意擱置貿易爭端，中方將對澳洲葡萄酒關稅進行快速審查。中國商務部隨即發出新聞，提到近期中澳在世貿組織（ＷＴＯ）框架下，就彼此關切的葡萄酒等爭端進行友好協商，並達成妥善解決的共識。中澳互為重要貿易夥伴，中方願意與澳方共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

此前因莫里森政府要求溯源新冠肺炎病毒、禁止中國華為參與澳洲第五代行動通訊技術（５Ｇ）契約、香港和新疆維族等問題，使中澳交惡，中國商務部二○二一年三月宣布，認定澳洲輸陸葡萄酒存在傾銷行為，因此開徵反傾銷稅、為期五年，稅率達百分之一一六點二至二一八點四。澳洲則向ＷＴＯ申訴。而在二○二一年開徵前，澳洲輸陸葡萄酒金額達八億美元（約台幣二六一億元）。

但勞工黨政府自去年五月上台後，就積極改善澳中關係，北京也開始逐步調整對澳實施的多項貿易制裁措施，包括八月中止對澳洲輸陸大麥徵收百分之八十點五的反傾銷稅。中國政府日前更釋放以替境外非法提供國家祕密罪為由，被中方拘留三年的華裔澳籍記者成蕾。

艾班尼斯此行將會晤習近平和中國國務院總理李強。法新社報導，中澳正致力修復一度冰凍的雙邊關係。艾班尼斯廿二日聲明，他期待訪中，這是確保穩定又富有成效關係的重要一步。他並樂見葡萄酒等澳洲產品重返中國市場。

澳洲

延伸閱讀

「為習抬轎」馬克思穿越對話孔夫子 湖南台奇葩宣傳片挨轟

歐美同學會110周年 習近平籲：弘揚「留學報國」傳統

澳總理將訪中企圖融冰 中國同意速審葡萄酒關稅

澳總理證實11月初訪中 期待晤習近平

相關新聞

澳總理11月4日訪陸 將會見習近平

中國大陸與澳洲關係持續回暖。澳洲總理艾班尼斯預定十一月四至七日訪問北京，將會見中國國家主席習近平，是自二○一六年以來首位...

以軍空襲西岸清真寺傳3死 以巴衝突以來西岸已90人喪命

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列表示，22日稍早已空襲約旦河西岸城市哲寧的安薩（Al-Ansar）清真寺...

伊朗2女記者報導艾米尼之死 法院判處長期監禁

伊朗媒體今天報導，革命法庭判處2名女記者長期監禁，因為她們被控在報導庫德族女子艾米尼去年遭關押期間逝世相關新聞時，與美國...

印尼總統兒子將擔任國防部長副手 角逐明年總統大選

印尼總統佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗今晚正式被提名為副總統參選人，成為國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃的搭檔，一同角逐...

融冰之旅？澳洲總理11月訪華 稱與陸保持良好關係「符合利益」

艾班尼斯將在11月4日到7日對北京和上海進行訪問。他將是7年來首位訪華的澳大利亞總理。「與中國保持良好關系符合澳大利亞的利益」…

艾米尼事件重演！伊朗16歲少女疑未戴頭巾陷衝突 據稱已「腦死」

伊朗國營媒體今天報導，伊朗少女葛拉凡本月初疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵上與執法人員發生衝突後陷入昏迷，據稱她已「腦死」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。