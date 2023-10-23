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澳總理11月4日訪陸 將會見習近平
中國大陸與澳洲關係持續回暖。澳洲總理艾班尼斯預定十一月四至七日訪問北京，將會見中國國家主席習近平，是自二○一六年以來首位訪中的現任澳洲總理。艾班尼斯隸屬中間偏左的勞工黨，前兩任總理滕博爾及莫里森均為保守派的自由黨。
坎培拉廿二日宣布，澳中已同意擱置貿易爭端，中方將對澳洲葡萄酒關稅進行快速審查。中國商務部隨即發出新聞，提到近期中澳在世貿組織（ＷＴＯ）框架下，就彼此關切的葡萄酒等爭端進行友好協商，並達成妥善解決的共識。中澳互為重要貿易夥伴，中方願意與澳方共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。
此前因莫里森政府要求溯源新冠肺炎病毒、禁止中國華為參與澳洲第五代行動通訊技術（５Ｇ）契約、香港和新疆維族等問題，使中澳交惡，中國商務部二○二一年三月宣布，認定澳洲輸陸葡萄酒存在傾銷行為，因此開徵反傾銷稅、為期五年，稅率達百分之一一六點二至二一八點四。澳洲則向ＷＴＯ申訴。而在二○二一年開徵前，澳洲輸陸葡萄酒金額達八億美元（約台幣二六一億元）。
但勞工黨政府自去年五月上台後，就積極改善澳中關係，北京也開始逐步調整對澳實施的多項貿易制裁措施，包括八月中止對澳洲輸陸大麥徵收百分之八十點五的反傾銷稅。中國政府日前更釋放以替境外非法提供國家祕密罪為由，被中方拘留三年的華裔澳籍記者成蕾。
艾班尼斯此行將會晤習近平和中國國務院總理李強。法新社報導，中澳正致力修復一度冰凍的雙邊關係。艾班尼斯廿二日聲明，他期待訪中，這是確保穩定又富有成效關係的重要一步。他並樂見葡萄酒等澳洲產品重返中國市場。
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