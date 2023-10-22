以軍空襲西岸清真寺傳3死 以巴衝突以來西岸已90人喪命

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
約旦河西岸哲寧難民營的安薩清真寺22日遇襲，以色列稱該攻擊目標為打擊哈瑪斯等武裝團體的設施。歐新社
約旦河西岸哲寧難民營的安薩清真寺22日遇襲，以色列稱該攻擊目標為打擊哈瑪斯等武裝團體的設施。歐新社

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列表示，22日稍早已空襲約旦河西岸城市哲寧的安薩（Al-Ansar）清真寺，指稱該寺被「恐怖分子」當作指揮中心，有哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織的「恐怖特工」在空襲中遭擊殺；巴勒斯坦衛生部表示，該起空襲已致至少3人死亡。

美聯社引述以色列國防軍在社群平台X指出，在該座清真寺底下，設有巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織此前持續使用的「地下恐怖通道」。以軍稱該攻擊阻止了迫在眉睫的恐怖攻擊。

巴勒斯坦衛生部另表示，西岸的北部城市也爆發以軍槍擊，一名19歲男子在土巴斯（Tubas）被殺，在那不魯斯（Nablus）則有一名26歲男子喪生。

CNN指出，稍早的死者使得自從以巴最新衝突7日爆發後，被占領的西岸地區相關喪生者達90人。近期西岸的緊張已然升高，許多當地巴勒斯坦人死於和以軍的衝突、突擊逮捕行動和猶太屯墾者的攻擊當中。

巴勒斯坦 空襲

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