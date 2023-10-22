融冰之旅？澳洲總理11月訪華 稱與陸保持良好關係「符合利益」

艾班尼斯將在11月4日到7日對北京和上海進行訪問。他將是7年來首位訪華的澳大利亞總理。「與中國保持良好關係符合澳大利亞的利益」。艾班尼斯周日在議會對媒體記者表示。

就在堪培拉確認訪華計劃的前一天，中國政府同意重新審議對澳大利亞葡萄酒征收的高額關稅。2020年關稅開始實施之際，中國是澳大利亞葡萄酒最大的出口市場。

艾班尼斯表示，他將與中國國家主席習近平和總理李強會面，並在上海參加進口商品博覽會。美聯社報導稱，澳總理宣布訪華和解決葡萄酒貿易爭端有望突破，標志著澳中關系的進一步修復。

澳大利亞已暫停向世界貿易組織投訴中方對葡萄酒的關稅措施。艾班尼斯稱，中國對澳大利亞葡萄酒重新開放市場將帶來10億澳元（合6.31億美元）的出口收益。

在2020年澳大利亞呼籲對新冠病毒起源進行獨立調查後，中國對其實施了一系列貿易壁壘措施，涉及煤炭、葡萄酒、大麥、牛肉、海鮮等商品。據估計這每年使澳大利亞出口損失140億美元。

美中穿梭訪問

自艾班尼斯領導的中左翼工黨去年贏得大選以來，與中國的關系開始改善。中國對澳大利亞煤炭、木材和大麥的進口限制已經逐一取消。本月早些時候，在中國被關押三年的澳大利亞記者成蕾獲釋。

澳大利亞政府周五（10月20）表示，在對國家安全風險進行審查後，決定不取消中資企業嵐橋集團（Landbridge）於2015年獲得的為期99年的達爾文港的租約。審核認為，監管體系健全，對包括港口在內的重要基礎設施的風險監控充分，因此沒有必要更改或取消租約。

艾班尼斯在回答媒體記者提問時表示，接下來幾天他的工作焦點是周日開始的對美國的訪問。他稱美國是澳大利亞最緊密的伙伴，還提到美英澳AUKUS聯盟是以共同價值觀、以及對民主和國際秩序的堅守為基礎。

艾班尼斯將在訪問美國，與拜登會面後前往北京。之後，他又將赴美國參加11月15日到17日在舊金山舉行的亞太經合組織領導人峰會。

（美聯社、路透社）

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