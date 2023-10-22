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以軍發言人指將進行下階段行動 今天起擴大空襲 籲加薩平民南撤

南撤變調！以軍才說要空襲加薩北部竟炸南部釀11死 百姓無處可逃

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
以色列軍方呼籲巴勒斯坦人南撤，22日稍早竟瞄準加薩南部城市發動空襲，至少11名巴勒斯坦人喪命，平民百姓已然無處可逃。甘尤尼斯民眾在瓦礫廢墟中尋找生還者。路透
以色列軍方呼籲巴勒斯坦人南撤，22日稍早竟瞄準加薩南部城市發動空襲，至少11名巴勒斯坦人喪命，平民百姓已然無處可逃。甘尤尼斯民眾在瓦礫廢墟中尋找生還者。路透

路透報導，以色列軍方甫呼籲巴勒斯坦人往南撤離，22日稍早竟瞄準加薩南部城市發動空襲，傳造成至少11人喪命，平民百姓已然無處可逃。

以色列先前曾表示將加強對加薩北部的火力，其軍方發言人哈里加（Daniel Hagari）也要求平民儘速南撤以保生命安全。

沒想到，巴勒斯坦媒體報導，當地時間22日，南部城市甘尤尼斯（Khan Younis）和拉法（Rafah）雙雙遭遇以色列空襲。

另一方面，首批國際援救物資已經在21日通過拉法關口進入加薩，聯合國表示20輛卡車物資將交由巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）。

不過聯合國人道辦公室表示，首批救援物資的數量相當於衝突前每日進口加薩的4%，歷時長達13日的圍困，恐怕只能因應極小部分的需求。

對此，美國總統拜登（Joe Biden）承諾將確保透過拉法關口提供更多救援。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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