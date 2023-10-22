南撤變調！以軍才說要空襲加薩北部竟炸南部釀11死 百姓無處可逃

2019年某晚，蓋爾斯（Molly Giles）站在自家廚房，正考慮要洗碗還是留到明天早上時，她的左大腿骨突然斷裂，整個人摔倒在地造成臀部骨折。蓋爾斯回憶：「我暈過去了，若不是伴侶打電話叫救護車，我肯定沒命。」醫師後來說，她的「骨骼跟蛋白霜一樣」脆弱。 儘管幾年前掃描發現有骨質缺乏，是骨質疏鬆症的前兆，但蓋爾斯與她的醫師卻都沒當一回事，直到病情惡化到那一晚，她形容大腿骨就像「融化般」斷裂。

2023-10-22 09:00