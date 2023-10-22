關係解凍 澳允陸企續租達爾文港

澳洲總理和內閣部廿日同意大陸民營企業嵐橋集團續租達爾文港經營權的九十九年約定。彭博稱，這是中澳雙邊關係解凍的最新跡象。

報導稱，澳洲發布的達爾文港租約的審查結果，指經過國家安全利益考量後，認為沒必要更改或取消這項租約。

澳洲廣播公司稱，這項聲明結束了長達八年的長篇故事。二○一五年澳洲北領地政府以五點零六億澳元（約一百億台幣）價格將達爾文港租給嵐橋集團九十九年。當時，美國歐巴馬政府向澳洲特恩布爾政府提出擔憂，達爾文港的租賃被放到地緣政治的角度考量。到了莫里森政府期間，中澳關係降至低點。

彭博稱，坎培拉二○二一年宣布調查達爾文港合同，並表示迫使中國公司退出租約是選擇之一。但當地媒體後來報導稱審查沒有發現國家安全問題。二○二二年艾班尼斯上台後，澳政府啟動對達爾文港的第二次審查。

觀察者網報導，澳洲總理和內閣部透過聲明指出，完成了對已履約八年的達爾文港租約情況的審查，認為目前的監控監管措施足以管理包括達爾文港在內的關鍵基礎設施的安全風險，因此沒有必要更改或取消租約。

據澳方聲明，這項審查是由總理和內閣部會同國防部、外交貿易部、總檢察長部、內政部、國家情報辦公室和安全情報組織協商後進行的，審查審議了達爾文港先前一系列安全評估的結果，並考慮風險管理和相關安排是否足以保護澳洲與該港口的所謂「國家安全利益」。

對於審查結果，澳洲政府表示接受，但也表示將繼續對達爾文港周圍的安全情況予以監測。澳洲政府同時向澳洲人喊話放心，指在確保澳洲仍然是具有競爭力的外國投資目的地的同時，他們的安全不會受到損害。據報導，大陸嵐橋集團亦透過聲明表示，希望此調查將能夠消除所謂「安全擔憂」。

達爾文港位於澳洲北部重要港口城市達爾文，是澳北領地的首府，這裡是澳洲距離亞洲最近的地方，而澳海軍的供應基地也位於達爾文東臂港。由於達爾文港在二戰中曾遭日軍轟炸，再加上當地自二○一二年起成為美國海軍陸戰隊輪駐達爾文部隊的派駐地點，該港口被視為澳洲重要戰略據點，但由於開發經費的缺口，因而選擇吸引外資進駐。

澳洲北領地政府與大陸嵐橋集團的租賃協議租期九十九年。該協議還賦予這家陸企對於港口營運的完全控制權，以及達爾文東臂港的土地和設備百分之八十的所有權。

報導指出，澳洲北領地政府多年來一直想開發達爾文港，陸企的加入正好填補了開發資金的缺口。而嵐橋集團目前已依照約定在五年內完成了二千萬澳元投資，興建完成二六○單位的冷櫃貨櫃園區及部分港口配套設施。