印度成功進行載人航天任務首次試飛 計劃明年與美國合作

印度太空研究組織（ISRO）表示，在克服技術障礙後，已於周六（10月21日）成功完成了一系列關鍵試飛中的首次任務。這是印度計劃2025年前將太空人送入太空的項目的前期工作。

印度太空研究組織負責人索瑪納茨（S.Somanath）說，此次測試包括將一個模塊發射到外太空並將其帶回地球，以測試航天器的乘員逃生系統，該模塊在孟加拉灣著陸後正在回收。

由於天氣原因，早上的發射推遲了45分鐘。索馬納茨說，隨後，由於發動機出現問題，這次發射再次推遲了一個多小時，地面計算機也一度暫停待命。

索馬納茨告訴記者，由系統監測異常造成的故障得到糾正，75分鐘後試飛在印度南部的斯裡哈裡科塔衛星發射站成功進行。

這為印度其他無人航天任務鋪平了道路，包括明年將機器人送入太空。

今年9月，印度成功啟動了首個研究太陽的太空任務。而在此之前不到兩周，印度還在月球南極區成功進行了無人駕駛航天器著陸。

在2019年登月嘗試失敗後，印度於今年9月成為繼美國、俄國和大陸之後第四個實現這一登月里程碑的國家。

這些太空任務的成功展示了印度作為技術和太空強國的地位不斷上升，也符合莫迪總理塑造一個崛起的大國形象、維護其在全球精英地位的願望。

莫迪本周早些時候宣布，印度空間研究組將在2035年前建立一個由印度人設計的空間站，並在2040年前讓一名印度太空人登陸月球，這標誌著印度已繪制出未來太空雄心的路線圖。

印度自20世紀60年代以來一直積極為自己和其他國家發射衛星，並於2014年成功將一顆衛星送入火星軌道。印度計劃明年與美國合作執行首次國際空間站任務。

（美聯社）

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